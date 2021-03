France 2023 pourrait battre le record d'affluence de la Coupe du monde de rugby

L'organisation de la Coupe du monde 2023 en France table sur un nombre record de billets. France 2023 pourrait devenir le Mondial le plus populaire de l'histoire.

France 2023. Un pack à 58€ pour 3 matchs à Toulouse ou 260€ pour suivre les Bleus2,6 millions, c'est le nombre de billets que France 2023 espère vendre pour la Coupe du monde. Packs Ville, Packs Équipe dès mars via des préventes pour les membres de la Famille 2023 ou de manière individuelle l'année prochaine, il n'y en aura pas pour tout le monde. S'ils trouvent tous preneur, le Mondial tricolore surpassera le record d'affluence pour une Coupe du monde de rugby. Pour l'heure, il est détenu par l'édition 2015 organisée en Angleterre avec 2 477 805 tickets vendus rappelle Rugby Pass. Si l'objectif de 2,6 millions est atteint, France 2023 fera donc mieux avec environ 130 000 billets de plus. Cependant, on sait qu'il est difficile de vendre 100 % des places. Le Japon avait atteint 99 % pour un total de 1 718 000 tickets tandis que l'organisation du Mondial anglais avait rempli 98 % de son objectif. Si France 2023 fait aussi bien, cela représente 2 548 000 billets vendus. Ce qui sera le nouveau record.