Finale Top 14. L'UBB humiliée - Les vérités de Marti : ''Toulouse a pu gérer son effectif, on était cuits''

Le président Laurent Marti revient sur l’humiliation subie en finale du Top 14 face à Toulouse (59-3), et dévoile les leçons à tirer pour l’avenir du club bordelais.

La défaite cuisante de l'Union Bordeaux Bègles en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain (59-3) laisse des traces. Laurent Marti, président de l'UBB, s'est exprimé avec franchise via le Midi Olympique, reconnaissant l'humiliation subie par son équipe, tout en soulignant les circonstances particulières qui ont conduit à ce résultat.

Un calendrier dévastateur

"Nous avons enchaîné trois matchs en douze jours", rappelle Marti. Les Bordelais ont dû jouer un barrage le dimanche soir, une demi-finale le samedi suivant, et enfin la finale le vendredi. "Toulouse, de son côté, n'a pas eu ce barrage et a pu économiser ses forces", souligne-t-il. Cette gestion de l'effectif a été un facteur clé selon lui.

Les Toulousains ont tiré des leçons de cette question des doublons, ils ont su recruter des joueurs polyvalents, mais surtout, ils ont formé des jeunes.

Laurent Marti pointe également une différence de gestion tout au long de la saison. "Depuis la finale de Coupe d’Europe, Toulouse a pu gérer son effectif, alors que nous avons dû batailler sur chaque match", explique-t-il. Le président regrette que l'UBB n'ait pas su capitaliser sur les doublons, contrairement à leurs adversaires toulousains.

Les enseignements à tirer

"Il ne faut pas perdre de vue que si on ne termine pas dans les deux premiers, il est dur de viser le titre", constate Marti. Il rappelle qu'aucun barragiste n'a été champion depuis 2018, signe de la difficulté croissante du Top 14. Malgré l'amertume de la défaite, Marti tient à saluer le fair-play des Toulousains. "Ils ont eu l’élégance de reconnaître qu’on était cuits sur ce match", affirme-t-il.

"Si vous comparez les temps de jeu du XV titulaire des deux équipes, je pense qu’il y a une énorme différence." Pour l'UBB, cette défaite est une leçon amère mais constructive. Marti insiste sur l'importance de mieux gérer les périodes cruciales de la saison et d'apprendre de cette expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs.

L’avenir de l’UBB

Malgré cette saison difficile, Marti reste optimiste pour l'avenir. Il appelle à une réflexion profonde pour construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations du championnat. "Nous avons des leçons à retenir, mais aussi des bases solides sur lesquelles bâtir", conclut-il.

Cette finale a été une douche froide pour l’UBB, mais aussi une opportunité d'apprendre et de se renforcer pour les défis futurs. Le Top 14, de par son homogénéité et sa longueur, ne pardonne pas. Et l'UBB en sortira, espérons-le, plus fort et plus résilient.