Festival offensif, stade vide et Première défaite, le match fou Bulls/UBB a passionné les supporters

Ce samedi, l'UBB se déplaçait sur la pelouse des Bulls en Champions Cup. Un vrai test pour les Bordelais face aux Sud-Africains après trois victoires bonifiées dans cette compétition.

Les visiteurs ont directement été mis sous pression par les locaux qui ont inscrit un premier essai dès l'entame. Souvent mis à la faute, les Girondins ont rapidement été réduits à 14 après un carton jaune.

Décidément quel succès populaire la champions cup en Afrique du Sud... Stade vide et on entend que les 12 spectateurs bordelais... #BULvUBB — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 20, 2024

Ah vraiment une superbe idée les clubs sud af en coupe d’Europe : aucun sens historique, des long voyages inutiles et pour couronner le tout des stades totalement vides #BULvUBB January 20, 2024

nan mais c est quoi ce stade completement vide en AFS ? #BULvUBB — Seb robin (@sebmaster) January 20, 2024

🏉 L'entame ne pouvait pas être plus difficile pour l'@UBBrugby avec un essai et un carton jaune, le matelas de 36 points ne va pas être de trop 😳#BULvUBB #ChampionsCup January 20, 2024

Les sud africains ne savent pas filmer du rugby épisode #892

C'est horrible, insupportable..

Je regarde plus ce match.#BULvUBB — Cyp (@SprinterEmerite) January 20, 2024

Ils sont confinés en Afrique du Sud ? Je ne vois que ça pour avoir un stade aussi vide ! Quelle folie d’intégrer ces équipes. #BULvUBB — Paul-Olivier (@Paulo313) January 20, 2024

Entrée sur le coté dans le dernier ruck pour les Bulls #BULvUBB — Le Montois (@LeMontois40) January 20, 2024

Cependant, ils ont trouvé les ressources pour marquer un essai par Buros malgré un joueur en moins. La réponse a été immédiate de la part des Bulls, bien décidés à faire un gros match.

Quel est l'intérêt de l'intégration de ces équipes, les droits tv ect? Moi en voyant ce stade vide ça me donne plus envie de zapper qu'autre chose, c'est d'un ennui abyssal et ça n'a juste aucun sens 🤦‍♂️. Quand est-ce que nos instances en France vont monter au front ? #BULvUBB — Florent (@Fl0_Vincent) January 20, 2024

En avant énorme non sifflé... #BULvUBB — Le Montois (@LeMontois40) January 20, 2024

On se fait rouler dessus… chaque offensive fait mal. Ça va être très compliqué de prendre 1 pt et j ai même peur pr la première place… l arbitre s’il pouvait aussi ouvrir les yeux la car y avait en avant et on va encore encaisser la

#BULvUBB — FCGB (@FCGB89900832) January 20, 2024

Les Bulls ont continué de pousser pour inscrire un troisième essai et se rapprocher du bonus offensif.

Le retour des sudaf superman dans les rucks mdr #BULvUBB — rak (@raklamenace) January 20, 2024

L’arbitre il voit les en avants quand il veut #BULvUBB — AlbertRieraplus (@AlbertRierapas) January 20, 2024

Néanmoins, ils ont aussi été pris par la patrouille après la demi-heure avec un carton jaune. Les visiteurs ont en profité pour marquer immédiatement.

On est d'accord que Dickson il s'est dit "vous me cassez les couilles je vais siffler tout ce que je vois et vous allez rien me dire" ?#BULvUBB — ThommyLeChat (@Thommy_Le_Chat) January 20, 2024

Les bordelais n’ont vraiment pas à rougir pour l’instant. Les Bulls mettent beaucoup d’intensité. L’@UBBrugby est clairement bousculée mais ne rompt pas !!! #UBB #BULvUBB — bordo22 (@FLabourroire) January 20, 2024

Juste avant la pause, une percée de Le Roux a permis aux Bulls de décrocher le bonus offensif alors qu'ils étaient toujours à 14.

Aïe aïe aïe Depoortère qui décide de ne pas faire confiance à son coéquipier et plaque le mauvais joueur, ça se paie cash #BULvUBB — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) January 20, 2024

Un essai avant la pause, puis dès le retour des vestiaires pour les Bulls qui ont été très efficaces.

À noter qu'il y a beaucoup plus de monde en tribunes en Géorgie pour voir Clermont qu'à Pretoria pour #BULvUBB. Pourtant c'est pas les Géorgiens qui se vendent comme les sauveurs du rugby européen... #BLvASM — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 20, 2024

Ok est venu là pour souffrir ok 😬#BULvUBB — Boulette_Dechat (@boulettedechat) January 20, 2024

[⏱] 43'

Les sud-africains bonifient chaque espaces laissés par nos girondins. Et Le Roux vient aplatir un nouvel essai des Bulls.#iloveubb #BULvUBB — UBB Rugby (@UBBrugby) January 20, 2024

Dans ce match très animé, les Bordelais ont répondu pour marquer un troisième essai par l'ancien joueur des Bulls Madosh Tambwe.

Donc pour l'UBB, il a fallu se farcir le voyage pour ensuite jouer dans un stade vide sous une température de plus de 30 degrés en pleine hiver, super cette version de la champions cup 👍🏻#BULvUBB — Fred aka Big D #QSIOUT (@FredakaBigD) January 20, 2024

faut être concentré bordeaux… c’est pas acceptable #BULvUBB — munoz nicolas (@nmunozleroi) January 20, 2024

Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup avec un essai sud-africain suivi d'un nouvel essai girondin.

Prochain match Tatafu en 12 !!! #BULvUBB — Futh 🐦 (@Futhutut) January 20, 2024

l’équipe B et en train de mettre 35 points face au bulls chez eux ????? #BULvUBB — munoz nicolas (@nmunozleroi) January 20, 2024

En revenant à quelques longueurs des locaux, les joueurs de l'UBB ont commencé à croire à la victoire.

Ahah ça prend les 3 points ... Caca culotte #BULvUBB — Loic (@QuipickLoic) January 20, 2024