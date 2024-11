Exit le Stade de France, et si le Stade Vélodrome devenait bientôt le QG du XV de France ?

L’équipe de France pourrait quitter le Stade de France prochainement, ce qui serait un tournant dans l’histoire des Bleus. Auquel cas, Marseille serait l’option privilégiée.

Cela fait désormais bien longtemps que la morne plaine du Stade de France n’est plus qu’un mauvais souvenir, elle qui s’est transformée - grâce aux résultats du XV de France et aux avancées technologiques - en un véritable chaudron lumineux ces dernières années.

Pourtant, rien ne dit que les ouailles de Fabien Galthié y joueront encore à l’année, dès la saison prochaine. En cause, le coût de la location du Stade de France et ce contrat onéreux avec le consortium Vinci-Bouygues, qui expire fin 2024.

"Avec 50 000 spectateurs, on perd de l’argent à Saint-Denis. En province, on en gagnerait", déplorait Florian Grill, dans Sud Ouest. Et si les stades provinciaux ne comptent pas 80 000 places comme l’enceinte dionysienne, la marge est probablement plus grande, à en croire les propos président de la FFR.

L’État doit décider dans les semaines à venir à qui confier la nouvelle concession de 30 ans du Stade de France, mais la fédération "prétend à mieux", assume Florian Grill.

La province, ça vous pince

Il faut dire que le début d’année 2024, bousculé par les travaux au Stade de France en vue des JO, a permis de voir ce que la province avait dans le ventre. Et force est de constater que malgré des résultats sportifs constratés, tout le reste fut positif.

Notamment à Marseille, au bord de l’eau, ou l’écrin somptueux qu’est le Stade Vélodrome ravi quiconque y vient. "Marseille est une vraie alternative : une jauge un peu plus petite, mais des coûts bien moindres. Lyon aussi a de sérieux arguments", explique le président de la FFR.

Ainsi, la FFR posséderait d’autres alternatives sous le coude, même si les enceintes citées sont tout de même le lieu de villégiature de clubs de Ligue 1. Le Stade de France reste l’option numéro 1 de l’instance majeure du rugby français grâce notamment à leurs relations historiques, mais si le deal ne parvient pas à être renégocié, le XV de France s’en ira du 93, assure Grill. Un président qui aime casser les codes, même si celui-ci marquerait un tournant pour les Bleus, habitués à y jouer depuis plus de 20 ans.

Certains Provinciaux, en revanche, n’en seraient que ravis. Plus obligés de monter voir Landolfi pour supporter leurs Bleus chéris.