VIDEO. EXCLU. Rugbyman et tiktokeur, il vit son rêve : ses vidéos avec des pros du Top 14 cartonnent !

Lucas Moro vit un rêve éveillé. Du haut de ses 21 ans, il réalise sur Tiktok et youtube des vidéos avec plusieurs joueurs du Top 14. Entretien.

Vivre sa passion à fond est le rêve de tout le monde sur terre. Lucas Moro n’a que 21 ans et il l'a déjà accompli. Du haut de ses 216 000 abonnés sur Tiktok, ses vidéos connaissent un succès fou. Entre séances photos et tournages avec les pros, de nombreuses stars du Top 14 et de l’équipe de France ont fait appel à ses services. Il se confie.

Alors, tu fais des vidéos de rugby, d’où te vient cette passion ?

Je suis issu d’une famille de rugbymen. Mon père joué à Bon Encontre près d’Agen. J’étais tous les week-ends au stade. J’étais souvent dans les vestiaires aussi avant et après le match. Quand j’ai commencé le rugby, c’est lui qui m’a entraîné. Aujourd'hui,

Tu es dans quel club aujourd’hui ?

Alors, je suis à Marmande, car je ne suis plus à Agen. Actuellement, je fais mes études à Bordeaux donc je devais trouver un club pas loin. J’ai été appelé à Marmande où je suis avec les espoirs nationaux. Mais de mes 6 ans à mes 18 ans, j’étais au même mon club que mon père.

Ethan Dumortier, Tu es donc un fou de rugby. Tu as même fait des vidéos avec Jean-Marc Doussain Maxime Machenaud . Comment tu arrives à organiser ces vidéos ?

J’ai eu l’idée assez récemment. Tout s’est enchaîné rapidement. J’ai la chance d’avoir un ami d’enfance, Alexandre, qui travaille au sein d’une agence d’agent de sportifs. Je savais qu’il pouvait gérer toute cette partie logistique. Il m’a dit écoute je vais passez un appel à Maxime Machenaud et je te dis s’il me répond. Même pas 4 minutes après, Alex m’a recontacté en me disant, tu as la vidéo jeudi. J’avais donc seulement une journée pour préparer la vidéo. J’ai fait appel à un pote à moi qui est cadreur et on est parti à Bayonne. Et je me suis vachement amusé. C’est du pur divertissement.

Pour l’épisode à Lyon, on a eu plus de temps pour le préparer. On avait prévu d’intégrer Léo Berdeu mais il s’est blessé au genou avant. Quand je lui ai parlé du projet, il était super chaud. On a fait avec Ethan et Jean-Marc et c’était trop bien de pouvoir échanger avec eux.

D’où te vient cette passion de la vidéo et de la création de contenu ?

J’ai toujours su que je voulais travailler dans ce domaine. La photo et la vidéo, c'est une passion depuis petit. Même quand je regardais les matchs, avec les ralentis, les gros plans, j’avais envie de faire la même chose. J’ai eu mon premier appareil photo à 14 ans et je ne l'ai jamais lâché. J’ai toujours été derrière l’objectif. J’ai commencé en photographiant des courses de motocross au championnat de France et du monde. Mon travail plaisait beaucoup donc après, j'ai pu m’exercer lors de compétition de jet ski. Ensuite, je suis arrivé à Agen où j’ai été le photographe du club. Je couvrais tous les matchs à domicile ainsi que les séances d’entraînement.

D’autres vidéos sont prévues ?

Oui bien sûr. Alexandre est constamment en contact avec eux, mais c’est tout de même compliqué à organiser. Il faut faire en fonction de l’emploi du temps des joueurs, de leurs matchs aussi. Certaines équipes comme Toulouse partent en stage, mais les tournages ne devraient pas tarder à arriver.

Qui voudrais-tu recevoir dans tes vidéos ?

Là, il y a les barrages et les phases finales donc pour le moment, c’est compliqué d’avoir des joueurs de ces équipes-là. Sinon, ce serait top si je peux tourner avec Antoine Hastoy ou Thomas Ramos. Après, j'ai contacté des joueurs que je connais donc on verra dans le futur comment ça s’organise.

Pour revenir à la photo, tu as été contacté par des joueurs professionnels pour que tu fasses des vidéos d’eux, raconte-nous.

J’ai été approché par Léo Berdeu. Comme il était à Agen avant d’aller à Lyon, il a continué à suivre mon travail et il aime ce que je fais donc il m’a payé les billets d’avion pour que j’aille à Lyon faire cette séance avec lui. Pour ce qui est des deux Bordelais, Cameron Woki et Matthieu Jalibert, c’était à l’entraînement ouvert au public. Je leur ai envoyé la vidéo, ils l’ont repartagé. C’était hyper satisfaisant. Le travail au SUA plaisait aux joueurs, mais je me disais que c’était parce que je travaillais au sein de l’équipe et qu’ils avaient les vidéos et photos chaque semaine. Mais avoir des avis d’autres joueurs extérieurs, c’était top. Ce sont des expériences à vivre surtout à 20 ans. Puis j’aime tellement le rugby que je n’ai pas envie de le lâcher et j’essaye d’en profiter au maximum.

@lucasmorotv On va pas s’arrêter là je vous le dis ahaha ♬ Roro (feat. SDM)

Tu es un amoureux du rugby et ça se sent. Un petit pronostic sur la fin du Top 14 ?

J’avais un prono bien établi depuis quelques mois, mais La Rochelle rebat un peu les cartes. Ça va être vraiment serré. Je vois Toulouse et La Rochelle en finale et j’espère que Toulouse va gagner, mais ça sera serré.