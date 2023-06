Exclu. Les Juniors d’Auch champions de France : ’’Ça restera gravé à vie pour eux et pour nous’’

Quelle saison pour le RC Auch ! Les Juniors sont champions de France et montent en Crabos. Une fierté pour les entraîneurs Brice Salobert et Julien Campo.

Exit les Dupont, Alldritt, Jelonch ou encore Bourgarit. Place à la nouvelle génération du RC Auch. Et quel groupe ! Il vient tout juste d’être sacré champion de France Junior face à Mauléon. Une très belle performance qui leur permet aussi de monter en Crabos. Un exercice pleinement abouti pour le manager de l’équipe, Brice Salobert : “On sort d’une saison exceptionnelle avec ce titre de champion de France. L’objectif était de remonter en Crabos. À la fin, on se rappellera que c’est nous qui avons sauvé le bouclier. On sort de deux ans d’une génération de grosse qualité humainement. Ça restera gravé à vie pour eux et pour nous.”

Une préparation très longue

Cette finale, les Auscitains sont allés la gagner. Alors que c’est la munition de la dernière chance, ils sont menés 23-24 et doivent remonter tout le terrain. C’est là que la force mentale entre en jeu. Ils parviennent à remonter une bonne partie du terrain et obtiennent une pénalité à 25 mètres face aux perches. De quoi faire monter le tensiomètre à son maximum. Surtout que ce n’est pas le premier match de leur saison qui se joue sur un coup de pied. “Il faut savoir que la seule rencontre perdue face à Langon, on a la pénalité de la gagne au même endroit et avec le même buteur. Et il la loupe. Toute l’année, on a fait intervenir des garçons comme Anthony Lagardère, Frédéric Couzier ou encore Mathis Vignes, Pierre Henry Broncan, Julien Sarraute. Ça a payé. On ne lui en aurait pas voulu s’il avait manqué la pénalité. Il fallait remonter déjà les 90 mètres. C’était exceptionnel. Le finish comme ça, c'est encore plus incroyable”, affirme Brice Salobert. Une pénalité qui a donné lieu à un suspens insoutenable sur le terrain, mais aussi sur le banc de touche. “Au moment de la pénalité, je n'étais pas bien. J’ai cru que j’allais faire un malaise (rires). Ce sont des émotions incroyables. Ce qui est beau sur une finale, ce sont les 3 secondes après le coup de sifflet final, avoir la sensation d’un travail accompli et d’un travail d'équipe qui a été extraordinaire”, ajoute l’entraîneur des avants, Julien Campo.

Ne rien lâcher

Il faut avoir un gros mental pour ne rien lâcher dans un match, qui plus est une finale. Cet aspect-là a été travaillé tout le long de la saison. L’entraîneur des avants ne s’y trompe pas et a insisté sur ce point. “On a un mental de gagneur, de pénible, mais ce sont des qualités pour nous et c’est ce qu’on recherche. Là où je suis bluffé, c’est qu’ils n’ont jamais lâché.”

Un chantier en Crabos

Quelques jours après ce nouveau trophée pour Auch, Brice Salobert et tout le staff sont déjà au travail pour préparer la saison prochaine qui s’annonce difficile. “On n’a presque pas le temps de savourer. On connaît le chantier qui arrive et qui est justement très compliqué parce qu’il y a une différence énorme entre le niveau National et les Crabos. On a une génération faible en quantité. Tu montes avec des joueurs et tu joues avec d’autres. Il va falloir être malin sur le recrutement. Mais c’est un autre challenge et on va essayer de réaliser sans problème.” La saison prochaine, les Juniors du RCA vont découvrir un autre niveau. Un beau défi attend donc Brice Salobert, Julien Campo et Cyril Garnier pour les maintenir en Crabos. Mais avant tout, il faut saluer cet aspect de formation du côté d’Auch d’où sont sortis de grands champions et d’où il en sortira encore.