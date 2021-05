Et si la Coupe du monde 2027 avait lieu au Qatar ?

Le Midi Olympique se fait l'écho d'une volonté du Qatar de présenter sa candidature pour organiser la Coupe du monde de rugby 2027.

Les valeurs du rugby en PLS. Ces derniers mois, le Qatar s'est retrouvé dans la tourmente. En cause ? Plusieurs enquêtes révélant que la construction de stades pour la Coupe du monde de football 2022 aurait provoqué le décès de plusieurs milliers de migrants, travaillant clandestinement sur les chantiers. La Norvège parle de boycotter la compétition. En mars, l'Allemagne dévoilait un message en soutien aux droits de l'Homme en marge d'une rencontre contre l'Islande. Suite à un sondage, 2/3 des Allemands se seraient prononcés en faveur d'un boycott du Mondial.

Et pendant ce temps-là, l'idée d'organiser la Coupe du monde de rugby 2027 dans le pays du Golfe fait son bout de chemin.

Le Midi Olympique se fait en tout cas l'écho d'une volonté du Qatar de présenter sa candidature. Dans le journal, on apprend que le pays "aurait sondé World Rugby pour avoir un aperçu du cahier des charges à remplir". Reste désormais à connaître la position de l'instance internationale...

Coupe du monde. L'Australie lance officiellement sa candidature pour 2027On le sait, l'Australie est déjà candidate pour organiser l'événement. La Russie pourrait également se positionner. Le Qatar pourrait-il tout chambouler ? Si les capacités des enceintes ne sont pas à remettre en cause, on a du mal à imaginer le ballon ovale s'y établir durant deux mois. Rappelons également que la FIFA (l'équivalent de World Rugby pour le football) a décalé son Mondial au mois de décembre, pour lutter contre les chaleurs estivales et automnales. Le rugby devrait sans doute passer par là...