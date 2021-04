Éric Di Meco estime que le rugby veut ''tous les avantages, sans les contraintes''

L'animateur du Super Moscato Show Éric Di Meco donne sa vision du rugby. Une critique pas forcément tendre, mais juste.

Éric Di Meco est un ancien international français de football, mais rien ne l'empêche de regarder du ballon ovale. À 57 ans, celui qui est passé par L'Olympique de Marseille ou même Monaco est désormais chroniqueur au Super Moscato Show sur RMC. Il a récemment donné une longue entrevue à Rugbyrama.

S'il affirme adorer le rugby et s'éclater devant la télé quand l'Équipe de France joue, il n'est pas dupe quant à l'évolution de notre sport et n'hésite pas à le comparer au football qu'il a connu : "Les joueurs de rugby en sont là, aujourd’hui. Ils touchent des salaires qui, s’ils ne font pas n’importe quoi, peuvent leur permettre d’être tranquilles derrière ; voilà ce que j’ai connu au début des années 90..."

L'un des points abordé et très intéressant est la légitimité dans le rugby. Doit-on avoir un passé glorieux pour en parler ? Di Meco estime que cet aspect du rugby plombe le sport : "Au rugby, j’ai l’impression que si tu n’as pas la légitimité pour avoir joué ou tenu un certain rôle, tu ne peux pas en parler. C’est ça qui plombe votre sport." Il va même plus loin en citant la fameuse consanguinité qui toucherait le rugby depuis ses débuts et qui empêche le sport d'évoluer. Pour Di Meco, "le rugby a du mal à assumer le professionnalisme". Ce côté amateur se fait ressentir même (et surtout) dans les autres sphères du rugby français : "Il en veut tous les avantages, sans les contraintes. Le monde du rugby veut les mariages, mais pas les enterrements".

Pour terminer, Éric Di Meco revient sur son altercation avec Bernard Laporte dans une émission du Super Moscato Show. Pour rappel, le président de la Fédération Française de Rugby avait ordonné au consultant de se taire. Pour Di Meco, la critique extérieure est difficilement acceptable dans le rugby.