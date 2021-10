Équipe de France. Struxiano, Fourroux, Galthié, ces 9 qui ont été capitaines des Bleus avant Dupont

Antoine Dupont a été nommé capitaine des Bleus pour cette tournée, en l'absence de Charles Ollivon. Mais avant lui, d'autres 9 ont également occupé ce rôle.

Comme vous l'avez certainement entendu (à moins que vous viviez dans une grotte), Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée de novembre ! Une récompense amplement méritée pour le Toulousain, adoubé par Charles Ollivon en personne. Si le staff de l'équipe de France a longtemps hésité avec des joueurs comme Marchand, Jelonch, Fickou ou Alldritt, c'est finalement le demi de mêlée qui a été désigné. Son exemplarité, sa mentalité mais également ses performances sur le terrain font de lui le candidat parfait pour ce poste. Equipe de France. Quand Novès fait le lien entre Dusautoir et DupontAntoine Dupont devient donc, avec cette promotion, le 5ᵉ porteur de brassard sous l'ère Galthié, et le 96ᵉ capitaine de l'histoire du XV de France. Un lourd héritage que le natif de Lannemezan aura à cœur d'honorer, lui qui occupe déjà partiellement ce rôle avec le Stade Toulousain. Si avant Dupont, Baptiste Serin et Baptiste Couilloud avaient déjà porté une fois le brassard de capitaine, ils ne sont néanmoins pas les seuls 9 à avoir eu cet honneur. Retour sur les différents demis de mêlée du XV de France qui ont un jour été capitaines de l'équipe.

Élissalde, Parra, Yachvili... Des capitaines sporadiques

Comme nous l'avons souligné juste au-dessus, Serin et Couilloud ont tous les deux été capitaine du XV de France. Chacun à une reprise, en l'absence du capitaine désigné, Charles Ollivon. Mais avant eux, d'autres ont profité de la non-présence du capitaine pour officier en tant que tel. Ce fut le cas notamment du Biarrot Dimitri Yachvili, qui compte lui aussi un capitanat (contre l'Afrique du Sud en 2005). Dans les années 2000, Morgan Parra (2 sélections en tant que capitaine) et Jean-Baptiste Élissalde (5 capitanats) occupent également ce poste, sous les mandats respectifs de Brunel et Laporte. Ces derniers n'auront pas marqué en tant que capitaine, faisant office de simple remplaçant.

Struxiano et Astre : capitaines historiques

Si Henry Amand fut le premier capitaine de l'histoire du XV de France, Philippe Struxiano, quant à lui, a été le premier numéro 9 capitaine de l'histoire de l'équipe de France. Joueur du Stade Toulousain avant la première guerre mondiale, "L'Intraitable" marqua son époque grâce à son tempérament. Véritable guerrier sur le terrain, il porta 6 fois le brassard de capitaine. Mais après Struxiano, rares se sont fait les demis de mêlée capitaine du XV de France. En effet, il faudra ensuite attendre les années 70 et Richard Astre pour revoir un 9 à la tête de l'équipe de France, soit plus de 50 ans ! À l'époque en concurrence avec Jacques Fouroux, l'ancien joueur de Béziers s'impose au départ comme le titulaire au poste, avant que Fouroux ne lui passe devant. Il comptabilise en tout 12 sélections avec les Bleus, dont 6 en tant que capitaine.

Fouroux et Galthié : les plus capés

Lorsque l'on évoque ce sujet, deux noms nous viennent immédiatement à l'esprit. Et pour cause, ces deux hommes ont été non seulement les capitaines les plus capés à leur poste, mais également les plus marquants, de par leur personnalité. Le premier n'est d'autres que Jacques Fouroux, demi de mêlée de Cognac et d'Auch, qui comptabilise 27 sélections dont 22 en étant capitaine. "Le Petit Caporal", comme on le surnommait, fut d'ailleurs à la tête des Bleus durant le célèbre Grand Chelem de 1977. Très caractériel, le natif du Gers représentait à la perfection les 9 de l'époque : roublard, vaillant mais également un brin provocateur. Après sa carrière, il fut également sélectionneur du XV de France, durant 9 années (1981-1990). REPORTAGE. Entraîneur emblématique du XV de France, qui était Jacques Fouroux ?Le deuxième nom qui nous vient en tête lorsqu'on évoque les demis de mêlée capitaines des Bleus, est celui de l'actuel sélectionneur, Fabien Galthié. Utilisé une seule fois sous Skrela, l'ancien joueur du Stade Français a ensuite été le numéro 1 du poste de 2001 à 2003. Il fut d'ailleurs le capitaine durant la Coupe du Monde en Australie. Avec 25 capitanats, il reste à ce jour, le numéro 9 ayant été le plus de fois capitaine de l'histoire du XV de France. Antoine Dupont sera donc le 10ème demi de mêlée capitaine du XV de France. Espérons pour lui qu'il marchera sur les traces de ses illustres prédécesseurs.