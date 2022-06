EQUIPE DE FRANCE. 35 ans plus tard, l'incroyable record de Camberabero tient toujours

Lors de la première Coupe du Monde de rugby en 1987 en Nouvelle-Zélande, l'arrière des Bleus Didier Camberabero avait battu un record. Il n'a toujours pas été battu.

Nous sommes en 2022. Et un record datant de 35 ans résiste toujours en équipe de France. C'est un certain Didier Camberabero qui le détient, depuis la Coupe du Monde 1987 en Nouvelle-Zélande. Plus précisément depuis le 2 juin 1987 face au Zimbabwe en phase de poules. Pour ce match, dans un Eden Park dégarni (3000 spectateurs seulement), les hommes de Jacques Fouroux s'étaient largement imposés 70 à 12 pour assurer leur qualification pour les quarts de finale face aux Fidji. Le joueur de Béziers à l'époque, avait inscrit pas moins de trente points à Auckland. Un record qui attend toujours d'être battu en équipe de France. Peut-être lors de la prochaine Coupe du Monde en France ? Quoi qu'il en soit, "Cambé" co-détient également, avec "Mister Drop" Pierre Albaladejo et Jean-Patrick Lescarboura, le record du nombre de drops inscrits avec les Bleus sur une seule rencontre : trois.