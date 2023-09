En tenue devant sa télé, voici la panoplie de luxe du supporter !

Vous ne savez toujours pas dans quelle tenue vous allez encourager l’équipe de France durant le Mondial ? Voici notre sélection en partenariat avec Shilton.

Le Mondial en France bat son plein, et vous ne savez toujours pas comment vous allez vous habiller pour l'événement ? Nous avons fait une sélection pleine de fraîcheur pour vous, avec Shilton ! Fondée en 1993, la marque de vêtement spécialisée dans le rugby allie qualité, tradition et modernité. Sans plus attendre, voici notre sélection pour soutenir les Bleus avec classe.

Notre sélection : la tenue ultime pour supporter les Bleus

Toujours lié au monde du rugby depuis 30 ans, Shilton a également l’avantage d’être bien installé en France. Avec 16 boutiques partout dans l’Hexagone (de Rouen à Castres, en passant par la région parisienne). Avant de franchir la porte d'un magasin Shilton, ou de cliquer et naviguer sur leur e-shop, nous avons décidé de vous donner un coup de main, et sélectionné pour vous la tenue ultime, pour supporter l'équipe de France avec décontraction, et élégance !

Supporter les Bleus avec décontraction et élégance !

On commence par le bas, avec les chaussettes France Navy. Assorties au reste de la tenue, elles vous permettront de vous sentir confortable pendant la rencontre. Ces dernières vous donneront peut-être même envie d'imiter les Bleus, et de claquer un drop en plein milieu du salon, avec le ballon que Shilton vous aura offert pour tout achat de tee-shirt (petit modèle) ou d'un maillot (ballon grand modèle). Vous retrouverez ce modèle à 7,50€ sur la boutique Shilton.

Je souhaite voir les chaussettes

On enchaîne avec le pantalon. Ici, on vous conseille le pantalon chino stretch écru. Passe-partout, celui-ci s'accorde avec de nombreux tee-shirts et sweats. De quoi vous accorder une liberté quant au choix du haut, tout en ayant la garantie d'avoir un pantalon classe.

Nous avions aussi repéré le modèle couleur brique, mais il fallait trancher ! Ces pantalons de grande qualité et à la coupe affirmée sont tous à 89€.

J'achète le pantalon

Pour continuer avec cette panoplie de luxe, passons désormais au tee-shirt rugby France indigo. La pièce maîtresse de votre tenue, en tant que supporter des Bleus. Disponible en 9 tailles, ce tee-shirt est le vêtement parfait pour allier classe et rugby : coupe droite, patch brodé sur le coeur, et dos brodé également. Le tee shirt est vendu à 39€.

J'achète le tee-shirt

Enfin, pour clôturer comme il se doit notre sélection, quoi de mieux que la casquette France de couleur beige ? Assortie au pantalon, mais aussi au Tee-shirt, cette casquette, c'est la cerise sur le gâteau. La touche finale, le sublime essai en fin de match. Attention quand même à ne pas la jeter de joie, lorsque l'équipe de France plantera un essai... Vous trouverez la casquette à 29€ dans les boutiques et sur le site Shilton.

J'achète la casquette

Le vendredi 8 septembre, la France affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour l’ouverture du Mondial. Vous l’aurez compris, il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour vous emparer de la tenue de votre choix ! Et même si j'y tiens énormément, j'ai maintenant de quoi remplacer avec classe mon vieux maillot de l’équipe de France de 95 pour regarder les matchs !