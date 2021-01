En proie aux critiques, l'EPCR revoit son protocole sanitaire

L'EPCR s'est réuni ce lundi 4 janvier afin de revoir son protocole sanitaire après les ratés des dernières journées.

Depuis le début de la Champions et Challenge Cup, les clubs français se rendent compte qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes protocoles sanitaires en Top 14 et à l'étranger. Le point de départ de cette colère est le match Scarlets vs Toulon qui a été un fiasco total au niveau de la sécurité des joueurs selon le club français, mais pas selon l'instance européenne.

En cause, la disparité entre le protocole sanitaire du Top 14 et celui subit outre-Manche. L'un est effectué 3 jours avant le match et l'autre en début de semaine, avec un temps plus long entre test et match. Quatre matchs avaient été annulés en raison de cas positifs. Dernièrement, l'Aviron Bayonnais a été touché par le variant anglais du Covid-19, plus contagieux, après un match face au Leicester le 19 décembre dernier. Philippe Tayeb, président du club, a donc menacé de ne pas disputer les prochaines rencontres européennes si les conditions sanitaires n'étaient pas réunies. Un mouvement des clubs français s'est même fait ressentir concernant cette question avec le Stade Français, Toulon ou Castres. Pourtant, l'instance a confirmé qu'aucun club n'avait "officiellement informé l'EPCR de son intention de ne pas participer aux matches restants de la saison 2020/2021".

L'EPCR a donc remis le nez dans ses protocoles sanitaires et l'a fait savoir dans un communiqué : "Les principaux sujets abordés ont été les suivants : programmation des tests, protocole de recherche des cas contact, gestion des cas positifs, évaluation des risques les jours de match, déplacements transfrontaliers et conformité aux protocoles". On pourrait donc voir des tests calqués sur ceux de la LNR, c'est-à-dire à J-3 du match. Cependant, des demandes plus strictes se font savoir, comme Philippe Tayeb à Sud Ouest, qui propose de faire des tests à J-1. Possible ?