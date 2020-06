Elton Jantjies prouve que l'argent ne fait pas tout dans le rugby moderne

L’ouvreur sud-africain Elton Jantjies a refusé une proposition de la Section paloise et clame son refus de jouer à l’étranger malgré un salaire plus élevé.

Lorgné par Pau, le champion du monde 2019 Elton Jantjies ne devrait pas débarquer en Top 14. Il confie ne pas jouer pour l’argent. Pourtant, il avait auparavant donné son accord au SU Agen mais sa fédération en proie à des difficultés financières a refusé de le libérer. Il a ensuite écarté la proposition de Pau. En refusant, le Top 14, il s’assied sur un salaire conséquent de 12 000 euros par mois. Il se sent bien dans son pays et dans son club des Lions de Johannesbourg comme il l’a confié au média sud-africain Netwerk24 via Sud Ouest :

Je ne joue pas au rugby pour l’argent. J’y joue pour les bonnes raisons et l’argent n’en fait définitivement pas partie. Les Lions sont une équipe spéciale pour moi et c’est là que mon coeur est. Je fais partie des leaders des Lions, je ne vais pas prendre une décision hâtive et tourner le dos à la fédération pour aller chercher de l’argent.

Et d’ajouter : « Je sens que ma carrière est lancée avec les Lions et les Springboks, c’est pourquoi je n’ai pas l’ambition de jouer à l’étranger. Bien sûr, j’aurais gagné bien plus d’argent en France, mais ça n’a pas d’importance. Je sais que d’autres ont une opinion différente à ce sujet, et que certains diraient que je suis idiot de ne pas avoir saisi ces opportunités de toucher un plus gros salaire. Mais j’aime le jeu ici, en Afrique du Sud, et c’est là que je veux être. Des choses comme la sécurité, la vie de famille et d’autres facteurs ont joué un rôle dans ma décision et je suis très satisfait de mon choix. » Récemment, Dan Carter a accepté un salaire ridicule en comparaison de ce qu'il a pu touché Racing ou au Japon, pour aider les Blues d'Auckland. Super Rugby - Non ! Dan Carter n'est pas un mercenaire comme le prouve son salaire