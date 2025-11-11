Dupont, Jalibert, Ramos… : qui sont les stars de l’album Panini TOP 14 2025-2026 ?

Dupont, Jalibert, Ramos, Penaud… Ils sont tous là dans la nouvelle collection Panini TOP 14 2025-2026 ! Un album de 64 pages pour revivre la saison et célébrer les héros du championnat.

La nouvelle saison du TOP 14 2025-2026 ne se joue pas seulement sur la pelouse, mais aussi dans les mains des collectionneurs. Panini vient de lancer son nouvel album dédié au championnat, et autant dire qu’il va vite devenir l’accessoire incontournable de tout amateur de rugby.

Les vrais boss du TOP 14 ? Ils ont enfin leur page dans l’album Panini…

Cette année, Panini met les petits plats dans les grands : 336 stickers, dont 98 spéciaux, à collectionner pour compléter un album de 64 pages bourré d’infos, de stats et de portraits.

Chaque club du TOP 14 y voit figurer ses quatre joueurs les plus indispensables, répartis selon des rôles bien sentis : le Boss, le Mastoc, la Botte et la Flèche. Autant dire que les Dupont, Jalibert, Ramos, Penaud ou Marchand trônent fièrement dans leurs catégories respectives.

"Ce nouvel album est une véritable vitrine des stars du rugby français."

Une nouveauté à laquelle on ne s’attendait pas

La vraie surprise de cette édition ? L’arrivée d’une section inédite baptisée “Les Héritiers du XV de France”. Quatre pages, 24 stickers et une mise en lumière des jeunes talents qui bousculent déjà la hiérarchie. Des profils comme Émilien Gailleton, Léo Barré ou Posolo Tuilagi viennent rappeler que la relève bleue est bien en place.

"Les jeunes talents du rugby prennent la lumière avec Panini."

Et les nouvelles règles dans tout ça ?

Et pour être encore plus complet, Panini a aussi glissé des explications sur les nouvelles règles du TOP 14 2025-2026. Au menu : le carton orange, permettant de remplacer un joueur expulsé après 20 minutes d’infériorité numérique, et l’ouverture du micro lors des décisions arbitrales pour plus de transparence.

Sans oublier les plongeons par-dessus les rucks qui sont désormais autorisés pour marquer… à une certaine condition ! Ou encore la mêlée qui est scrutée à la loupe pour éviter les filouteries de la part du demi de mêlée.

Plus qu’un album, un voyage au cœur du rugby français

Derrière chaque sticker, c’est un bout d’histoire du TOP 14 qui se colle : les nouveaux maillots, les recrues marquantes, les internationaux qui font vibrer nos dimanches. Panini réussit ici un pari gagnant : réunir la nostalgie des anciens et la passion des plus jeunes. Alors, à vos pochettes… et que le meilleur collectionneur gagne !

"Panini, entre tradition et innovation, nous plonge dans l'univers du TOP 14."

(Panini TOP 14 2025-2026 – Collection officielle, déjà disponible en kiosques et magasins spécialisés.)