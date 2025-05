Doublé de Bielle-Biarrey coté à 5,70, drop et large victoire, 4 scénarios fous pour la finale de Champions Cup

Bielle-Biarrey à 5,70, un drop à 3,75, les Saints à 9,50… La finale UBB – Northampton est aussi celle des cotes qui intriguent. On vous décortique les plus tentantes.

L’UBB favorite

Ce samedi, l’UBB va tenter de décrocher sa première étoile européenne face à Northampton à Cardiff. Une finale de Champions Cup sous haute tension… mais aussi pleine d’opportunités pour les parieurs.

Petit tour d’horizon des cotes les plus intéressantes et piégeuses avant le coup d’envoi.

Sur Winamax, Bordeaux-Bègles part avec une cote de 1.35, contre 3.25 pour Northampton. Un statut de favori logique au vu de la dynamique girondine et de l’hécatombe chez les Saints (voir ici). Mais attention : les Anglais ont déjà montré, notamment face au Leinster, qu’ils savaient punir au moindre relâchement.

Les paris à haute valeur

Si vous cherchez des paris plus osés, un doublé de Louis Bielle-Biarrey coté à 5,70 est une pure pépite. Vu sa forme étincelante et sa capacité à flairer les espaces, ça se tente. Dans le même esprit, si LBB et Penaud marquent dans le premier acte, la cote est à 3,85 : pas impossible.

Autres cotes croustillantes : Bordeaux premier à 40 point est coté à 3.30 tandis que Northampton premier à 30 unités est à 4,50. Des options qui collent bien au profil des deux équipes, surtout si les Girondins imposent leur tempo et tiennent l’intensité.

Paris collectifs et twist final

Plus prudent ? Le pari “Bordeaux-Bègles gagne d'au moins 15 points” est à 2.40, une belle cote pour un scénario réaliste. Sachez que la cote d'un succès de Saints de 8 à 14 points est de 9.50. Et si vous êtes joueur, "plus de 0,5 drop' est coté à 3.75.

Avec une ligne arrière reconduite (voir la compo) et un Lucu déterminé à “ne rien gâcher” (source), l’UBB a les cartes en main. À Cardiff, on jouera la gagne… et peut-être quelques bons coups.