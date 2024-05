Domination du Leinster : La fédé irlandaise réforme son financement pour Booster la compétitivité de TOUTES ses provinces

L'IRFU réforme son modèle de financement, garantissant une répartition équitable des 40 millions d'euros annuels entre les provinces. Un tournant crucial pour le rugby en Irlande.

La Fédération Irlandaise de Rugby vient d'annoncer une réforme majeure de son modèle de financement après une vaste évaluation interne commencée en septembre 2023. L'objectif : garantir la compétitivité et la durabilité financière du rugby en Irlande. Cette décision, soutenue par toutes les provinces, marque un tournant dans la gestion des ressources du rugby irlandais.

Cet état des lieux, dirigé par un consultant externe et un comité de pilotage incluant des délégués des quatre provinces, a consulté de nombreux acteurs clés, notamment Rugby Players Ireland et l'IRFU. Les recommandations ont été unanimement acceptées. Avec un accent particulier sur la protection des revenus générés par l'équipe nationale masculine, qui représente plus de 80% des recettes annuelles de l'IRFU.

Pour permettre aux équipes nationales et provinciales d'être performantes, l'IRFU insiste sur l'importance d'un flux constant de talents à travers toutes les provinces. Le nouveau modèle de financement prévoit environ 40 millions d'euros par an pour les provinces, distribués de manière plus transparente et équitable. Il faut dire que la domination sans partage du Leinster depuis plusieurs années commence à faire grincer des dents.

RUGBY. Une révolution est en marche contre la monarchie du LeinsterCes soutiens financiers seront basés sur la croissance future des revenus provenant des compétitions de l'EPCR et l'URC, ainsi qu'un nouveau programme de financement pour stimuler les efforts de collecte de fonds et les investissements dans le rugby domestique.

Kevin Potts, CEO de l'IRFU, a déclaré : "Protéger les revenus de notre équipe nationale masculine est crucial pour soutenir notre programme de rugby féminin en expansion et notre rugby local. Une des modifications clés verra les provinces contribuer jusqu'à 30% des coûts des contrats nationaux de leurs joueurs, avec un réexamen annuel de ce niveau."

Les normes élevées de bien-être et de gestion des joueurs en Irlande sont une fierté nationale, et ce modèle révisé vise à renforcer ces atouts. "Nos joueurs ne cessent de répéter que l'Irlande est le meilleur endroit pour eux. La santé du rugby irlandais repose sur quatre provinces compétitives et saines, et l'IRFU reste déterminée à réaliser cela de manière durable," ajoute Potts.

En résumé, ce nouveau modèle se veut plus simple, plus transparent et plus équitable. L'IRFU continuera de réviser ce modèle chaque année en tenant compte de la nouvelle vision stratégique du rugby en Irlande. Cette réforme est une étape cruciale pour l'avenir du rugby irlandais, assurant que chaque province ait les moyens de rivaliser au plus haut niveau tout en soutenant la croissance du jeu à tous les niveaux.