DISCIPLINE. En pleine bourre en Pro D2, Grenoble continue de s'attirer les foudres de la Ligue

Alors qu'il reste sur 5 victoires consécutives, FC Grenoble (5ème de ProD2) s'est encore vu sanctionner par la LNR pour ''non-respect des règles de vie de la classe''. En gros.

C'est une affaire d'état, que dis-je, un crime de lèse-majesté. Depuis la saison dernière, la LNR se bat bec et ongles contre le plus gros fléau du rugby français. J'ai nommé non pas le trop grand nombre de matchs par an ou le quota des JIFF, mais bel et bien... la couleur des équipements des joueurs.

Et la Ligue semble prendre très au sérieux cet article 377 bis des Règlements Généraux, qui vise à harmoniser les couleurs des équipements portés par les joueurs et la tenue du club.

Ainsi, on avait déjà vu par le passé le pauvre Louis Bielle-Biarrey devoir changer de couleur de casque lorsque Bordeaux évoluait en blanc, pour "l'effet visuel rendu à la télévision". Idem pour certains de ses anciens coéquipiers U20.

"Baptiste Jauneau et Killian Tixeront ont aussi dû changer de casque comme ça. De mon côté, je ne peux le garder qu'à domicile. Je trouve ça totalement absurde, car il y a aussi une valeur sentimentale. Si je le peux, je ferai toute ma carrière en rouge," expliquait l'ailier de 20 ans l'an dernier au journal L'Equipe, lui qui porte ce modèle Canterbury depuis l'école de rugby.

Ainsi et dans le même sens, le FCG vient d'être sanctionné d'un avertissement pour un manquement à cet article par le numéro 5 grenoblois, lors du dernier Nevers vs FCG.

Rugbyrama et le toujours bien informé Nicolas Zanardi nous informent que le FCG s'est notamment défendu en pointant du doigt que son 2ème ligne côté droit (en l'occurrence Pierce Philipps) ne portait pas de casque ce soir-là. Mais rien n'y a fait, le club isérois étant sanctionné pour la 2ème fois de la saison pour ne pas avoir respecté cet article 377.

Heureusement que Reece Walsh, star de la NRL et des Broncos de Brisbane, ne joue pas dans les élites françaises. Lui qui, assorti à un maillot bordeaux, porte des crampons TN orange et noir, ainsi qu'un casque blanc, en ce moment. Miséricorde...