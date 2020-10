[DISCIPLINE] Alivereti Raka lourdement sanctionné, Neti une semaine

La Commission de discipline a donné son jugement quant aux sanctions de la dernière journée de Top 14.

La Commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a rendu son verdict quant aux cartons rouges reçus par les joueurs de Top 14 et de Pro D2. Parmi eux, on attendait la sanction de Rodrigue Neti qui a lourdement chargé un joueur toulonnais après le sifflet de l'arbitre. Il "a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Jeu dangereux dans le cadre d'un ruck, le joueur chargeant dans un ruck (une charge comprend tout contact effectué sans se lier à un autre joueur dans le ruck)", par cette Commission. Sa sanction était de deux semaines, mais les circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, casier disciplinaire vierge, conduite avant et pendant l'audience, expression de remords) ont permis de la réduire à une semaine. Le calendrier du Stade Toulousain lui permet d'être requalifié immédiatement.

Alivereti Raka passait également en commission de discipline. Pour avoir plaqué Paul Abadie d'Agen "d'une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules)", Raka a été suspendu 6 semaines. Son casier judiciaire a poussé la commission a augmenté d'une semaine sa sanction (7 semaines). Finalement, il ne sera suspendu que 5 semaines, mais la sanction paraît lourde selon les observateurs.

Raka, qui semblait faire partie de la liste des 11 réservistes, ne pourra donc pas prétendre au maillot bleu durant la tournée d'automne. Il sera suspendu jusqu'au 16 novembre.