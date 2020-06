Ce mercredi à 19h, l'équipe du Rugbynistère se réunit pour un troisième live, en compagnie de ses abonnés.

[Mise à jour 24/06 - 20:07] Le live est maintenant terminé, merci à tous de l’avoir suivi, merci à MorganD pour les commentaires, retrouvez le replay ci-dessous !

Interactivité, proximité, et convivialité : vous le savez, Le Rugbynistère vous propose de débattre et d'échanger sur le monde du rugby. Le tout en direct, avec toute la rédaction ! Vos commentaires seront d'ailleurs affichés en direct, et affichés à l'écran.