Deux Tricolores à suivre de près dans le XV des ''Rookies'' de l'année de Planet Rugby

Le XV de France mise sur la jeunesse pour sa tournée en Amérique du Sud. Léo Barré et Antoine Frisch, deux talents prometteurs, sont prêts à saisir leur chance face à l'Argentine et l'Uruguay.

Le XV de France s'est envolé pour l'Amérique du Sud dans le cadre de sa tournée estivale. Dans ses bagages, des anciens, des revanchards, ainsi que de nombreux joueurs n'ayant jamais porté le maillot tricolore chez les grands.

Avec deux tests programmés contre l'Argentine ainsi qu'un match amical face à l'Uruguay, tout le monde devrait avoir sa chance ou presque. L'occasion de voir à l'oeuvre des éléments qui pourraient bien être de futurs titulaires chez les Bleus.

RUGBY. Après Jalibert et Ntamack, ce crack de 21 ans a tout pour devenir un ''top joueur'' à l'ouvertureParmi eux, deux Tricolores prometteurs attirent particulièrement l'attention des médias et notamment de Planet Rugby : Léo Barré et Antoine Frisch. Le média spécialisé a en effet aligné ces deux derniers dans son XV des nouveaux de 2024. Une équipe composée uniquement de joueurs non sélectionnés auparavant et des nouveaux capés cette année.

Crédit image : Planet Rugby

Léo Barré, un joyau à suivre de près

Le joueur du Stade Français a fait ses débuts avec les Bleus lors du dernier Tournoi des Six Nations. Polyvalent, il peut évoluer à l’ouverture ou au centre. "Barré est un plaisir à regarder ballon en main et fait partie de ces joueurs dotés d'une capacité si naturelle à battre les défenseurs."

Il possède un jeu complet, avec des compétences exceptionnelles à la passe comme au pied, le rendant redoutable à plusieurs niveaux. Cet été, il aura l'occasion de briller encore davantage et de se faire un nom en bleu.

Antoine Frisch, un talent défensif et offensif

Connu pour ses performances avec le Munster, Antoine Frisch a opté pour la France et le RCT aux dépens du XV du Trèfle. Ce centre, puissant en attaque comme en défense, aurait probablement déjà joué au niveau international avec l’Irlande s'il n’y avait pas eu autant de concurrence.

Frisch apportera une nouvelle dimension à l’attaque française et sera un élément clé lors des tests de juillet. En l'absence des habituels cadres au poste, le néo-Toulonnais a une vraie carte à jouer.

Une belle opportunité pour les Bleus

La sélection de Barré et Frisch dans ce XV des "nouveaux" témoigne de la richesse du vivier français. Ces jeunes joueurs représentent l'avenir du rugby tricolore et ont déjà commencé à montrer leur potentiel sur la scène internationale. En plus de leur talent individuel, leur intégration réussie au sein des Bleus pourrait apporter une dynamique nouvelle et revitalisante à l’équipe. Ces tests estivaux offrent une occasion en or pour les nouveaux venus de s’imposer et de montrer de quoi ils sont capables.