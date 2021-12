Des hommes et un ballon où quand le rugby c'était les copains avant les datas et les résultats

Cette semaine, Pierre Navarron nous livre un texte qui sent bon le rugby d'avant. ''C'est pas de la nostalgie, c'est autre chose'', comme une autre discipline.

C'est pas de la nostalgie, c'est autre chose. C'est presque un autre sport, sans entraînement à haute intensité, sans data multiples qui compilent les stats collectives et individuelles des équipes et des joueurs. C'était une époque où l’on s'entraînait trois fois par semaine au grand max et s'il ne pleuvait pas trop. L'herbe était grasse dès octobre et boueuse de novembre à mars, giboulées comprises. Canal + balbutiait ses premiers pas au royaume des chaînes cryptées. Le rugby se conjuguait avec Couderc et Bala, toujours au Parc des Princes qui n'imaginait sûrement pas finir en jardin qatari. Les surnoms fleuraient bon le 1er degré, voire même le zéro ; en première ligne Jean-Michel était Mumu et Roland devenait Pipo, les Pierre, c'était juste La Grande ou Chipitey ; en troisième ligne Joseph répondait au doux nom de Ttotte et Patrick n'était que Tonton ; Stéphane était tout simplement Steph, on peut continuer longtemps encore, on trouvera du Mendioche à la mêlée, La boussole à l'arrière, lui qui transformait des relances en contre-attaque tout en laissant croire que l'inverse était pareille. On croisait La feuille ou Le cake au centre et tant d'autres encore...



C'était une époque où les skills étaient, au mieux, des aller-retour sur des terrains délabrés à faire des passes, des deux côtés, inlassablement, comme un pianiste avec ses gammes. Il n'existait que deux lancements en touche, et un et demi en mêlée où la seule règle était "on les défonce". Le reste dépendait de l'intelligence situationnelle du 8, mais tous n'avaient pas le sens du rugby d'un Cigagna, véritable gare de triage du jeu des années 80/90, le seul et véritable Matabiau Toulousain. Et puis il y a les milliers d'anecdotes, oubliées aujourd'hui, excepté pour tous ces inconnus qui les ont vécues et qui en ont gardé un souvenir grandiloquent, flirtant avec la légende qui s'écrit dans les livres et dont les mots ne meurent jamais. Ces repas d'après entraînement, où se retrouvent presque tous les joueurs, en milieu de semaine, pour continuer la nuit et la cohésion d'équipe. Tous les célibataires font des heures sup, quelques bières en centre-ville, des belotes coinchées au bout du comptoir. Des filles qui passent, des sourires qui s'échangent, la licorne légendaire esquisse la suite de ses aventures. La nuit conte ses aventures en sanskrit, certains y voient déjà leurs épopées picaresques sous l'angle d'un Kamasutra réinventé.



Et ce match, perdu dans une bourgade de Gascogne, dans un vestiaire minuscule partagé en deux par une porte en forme de soupente. Le plus facétieux joue au matador, l'autre, insaisissable, fait le taureau, sans Cabrel à la musique. Pourtant, on jurerait entendre la mélodie de sa Corrida. Le matador improvise passes et véroniques, domptant les charges du taureau hilare sous les vivats du reste de l'équipe réduit au rôle de spectateurs volontaires, oubliant de se changer à moins d'une heure du coup d'envoi du match. C'était un 1/4 de finale contre l'ogre narbonnais et les dingueries de ses spadassins les plus célèbres, de Ros à Dejean ou de Colomines à Martinez. Peu importe le résultat du match, il ne rentrera même pas dans les annales du petit bleu d'Agen. On se rappellera juste cet instant, cette tauromachie ovale dans un espace réduit, où les rires ont tout emporté, même la drôle de tête des entraîneurs devant ce tableau d'impression goyesque. Cordobes et son fidèle Miura sont rentrés, à jamais, dans la postérité de leurs admirateurs en culottes courtes et en crampons iconiques. Ils ont sûrement fait plus pour les si fameuses valeurs du rugby avec cet impromptu tauromachique, que mille passes croisées oubliées... Comme le disait Jean-Pierre Rives : "Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains". C'est leur richesse et ça ne rentre pas dans les statistiques...