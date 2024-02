Des Bleus fantomatiques face à des Irlandais en maitrise, France/Irlande vu par les supporters sur les réseaux sociaux

Le XV de France a été battu par l'Irlande ce vendredi soir lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont été dominés comme rarement.

Le XV de France a donné le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations vendredi soir face à l'Irlande. Un choc aux airs de finale sur la pelouse de Marseille qui a passionné les supporters.

Un premier match aux airs de finale ! Il va falloir sortir un très grand match ! Allez les Bleus !!! 🇫🇷🇫🇷 #FRAIRL — Nicolas Castagnet (@ncastagnet1) February 2, 2024

Et on commence par la finale, c’est original. #FRAIRL 🇫🇷 February 2, 2024

Les hymnes ont eu lieu dans une ambiance de feu.

Il n’y a aucun stade en France qui rivalise avec le vélodrome. #FRAIRL February 2, 2024

Les Bleus ont tout de suite montré qu'ils avaient envie de jouer et pas seulement défendre.

Première offensive plutôt intéressante de la part des bleus ! #FRAvIRE #FRAIRL — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 2, 2024

Fickou la donne beaucoup trop vite à Penaud, il devait fixer, essai quasiment imparable #FRAIRL — David beauoui (@Mindavid59) February 2, 2024

Une entame de match rythmée et marqué par le carton jaune de Willemse.

Aïe aïe aïe... Trop d'engagement et ça peut faire rouge ! Peut être descendu en jaune? #FRAIRL — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 2, 2024

Comme on pouvait s'y attendre, les Bleus ont été sous pression face aux Irlandais. Ils ont subi et été pénalisés.

On est trop indiscipliné ce soir 😭 #FRAIRL — Dede (@David_Dede_) February 2, 2024

On se fait marcher dessus non? #FRAIRL — SandrineKhem🇫🇷🇪🇺 (@SandrineKbis) February 2, 2024

A 14 contre 15, les Bleus ont encaissé le premier essai du Tournoi.

C’était sur que l’essai Irlandais allait arriver… #FRAIRL — 𝙼𝚎𝚐𝚑𝚊𝚗𝚎 ✝️ (@brn__altz) February 2, 2024

On fait un début de match cataclysmique. #FRAIRL — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 2, 2024

Il va falloir vite se reprendre sinon, je le sens, on va se prendre plein d’essais ! 😬#FRAIRL pic.twitter.com/2I0bA63GrV — Emilie Marquois (@emiliemarquois) February 2, 2024

Depuis la première attaque, les Bleus n'ont pas beaucoup vu le cuir.

Défendre en reculant face à l’Irlande… pour le moins surprenant 🤔#FRAIRL — pippo couchetti (@pipocchetti) February 2, 2024

20 min de non match et d'échec de la stratégie Galthié. On pense vraiment que les autres équipes s'adaptent pas ? #FRAIRL — Bérenger (@Berenger_) February 2, 2024

#FRAIRL #6nations 20 min de jeu et on a toujours rien vu. Je suis rassuré c’est toujours Galthié notre sélectionneur. — Rémy Larrieu 📰📱🎙 (@larrieu_remy) February 2, 2024

#FRAIRL le XV de France sans Toto c est l'Italie — Psy4OM (@Psyolympien) February 2, 2024

On est absolument DE GUEU LASSES pour l’instant. #FRAIRL — Jeremy 🇫🇷 (@RamPAIGEr31) February 2, 2024

Les Irlandais ont manqué l'occasion de marquer un second essai puis une pénalité.

Les 25 premières minutes des Bleus #FRAIRL pic.twitter.com/lrzh9ivBH5 — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) February 2, 2024

p... on peut même dire que c'est à cause de l'arbitre



#FRAIRL pic.twitter.com/kQNDlY3D1e — E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) February 2, 2024

Sans surprise, les Irlandais ont fait le break en marquant un second essai à la demi-heure.

Bon bah il y a rien à dire c'est encore très bien joué côté irlandais on y est pas on est archi bouffe et inexistant en défense c'est inquiétant #FRAIRL — Necro (@KCNecro) February 2, 2024

J’espère qu’on n’est pas repartis dans une nouvelle période sombre car j’ai pas le souvenir d’avoir déjà vu un XV de France si dégueulasse dernièrement. #FRAIRL 🇫🇷 — Amaury (@Whainot) February 2, 2024

Willemse n'a finalement pas échappé au carton rouge après un nouveau geste dangereux sanctionné d'un jaune.

Bon carton rouge, c’est la 30e on perd de 2 essais transformés. On va se prendre une sacré gifle ce soir #FRAIRL — baptiste❤️💙 (@BBlnct) February 2, 2024

#FRAIRL Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. pic.twitter.com/ox1ubwDruZ — Sentinelle (@100inL) February 2, 2024

Deux gestes dangereux en 30 minutes. Deux interventions sans maîtrise. Et 60 minutes à 14 contre 15 pour le XV de France...

Willemse a été dépassé par le rythme irlandais, et ce n'est pas le seul pour l'instant.#FRAIRL — Rodich 🏉 (@Rodi_Chp) February 2, 2024

On a 0 lancement propre #FRAIRL — Kellian Dubois (@KellianDubois) February 2, 2024

Une première période à oublier pour les Tricolores.

On prend une sacrée danse face aux Irlandais… y’a rien à récupérer dans cette première période. Nulle part… #FRAIRL #XVdeFrance — 🇵🇫 Thibaud 🇫🇷 - 💙🤍 (@Thibaud_GdB) February 2, 2024

La domination irlandaise est telle que Ollivon est le meilleur plaqueur des Bleus (11) quand O'Mahony l'est côté Irlandais avec seulement 5 plaquages réussis en une mi-temps. 5 plaquages. #FRAIRL — Tanguy – Rugby Prime (@tanguyscigala) February 2, 2024

Les Bleus ont toute de même fini par trouver la faille avant la pause par Penaud.

On est nuls, on perd un nombre incalculable de ballons...

Et malgré tout, on arrive à marquer un essai ! #FRAIRL — Coyote (@Coyotedu59) February 2, 2024

🏉 Essai français juste avant la mi-temps pour pas trop se faire engueuler par le coach 😅 10-17 #FRAIRL — Fred (@GradlonFan) February 2, 2024

Un premier acte difficile à regarder pour les supporters français.

Si ça siffle enfin les fautes irlandaises on a un petit espoir lol #FRAIRL — Audrey ✨ (@preciousjunhee) February 2, 2024

#FRAIRL les mains au sol l'irlandais laaaaa 😡😡 — Caut65 🏔 carpe diem (@caut65) February 2, 2024

Un troisième essai irlandais est venu punir les Bleus qui avaient eu une occasion de revenir à moins quatre.

Eux c'est fluide.... Nous c'est à l'arrache !!!

Rien à dire !!! Ils sont bien plus forts tactiquement, physiquement et sûrement bcp mieux préparé que nous...#FRAvIRE #FRAIRL — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) February 2, 2024

Ou pas. On est dominé sur tous les points et on défend en mode saloon une fois sur deux. C’est pas de l’espoir qu’il faut, c’est un miracle #FRAIRL — CriCri 🐷 (@cm_2b) February 2, 2024

Et ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord #FRAIRL #6nations pic.twitter.com/rmwuQI8Ctd — Coffre à ballon (@DplmFab) February 2, 2024

Pour beaucoup, l'absence de Dupont a été préjudiciable à l'équipe de France.

Le XV de France avec Dupont vs le XV de France avec Lucu #FRAIRL pic.twitter.com/JqXkp005Ks — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) February 2, 2024

Non mais le staff qui demande les 3 points. Quelle bande de peintres. #FraIrl — bipop (@htan987) February 2, 2024

La France a toute de même réussi à marquer un deuxième essai.

Essai !!! Et le jaune en plus !!! C'est LE moment !!! #FRAIRL — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 2, 2024

Carton jaune pour maul effondré à 2m de l'en but et pas essai de pénalité ? Heureusement qu'on a Ramos qui tape ! #FRAvIRE #FRAIRL — tendeg (@dgntnse) February 2, 2024

On aura passé les 10 min à 14 contre 14 dans notre camp #FRAIRL — David beauoui (@Mindavid59) February 2, 2024

A 14 contre 14, ce sont les Irlandais qui ont trouvé la faille pour un 4e essai synonyme de bonus offensif.

J'ai l'impression de voir le XV de France de Brunel, voir de Noves aussi ...

C'est étonnamment médiocre #FRAvIRE #FRAIRL — Inglourious Cinéma (@InglouriousCine) February 2, 2024

Il est long ce match non? #FRAIRL — Audrey ✨ (@preciousjunhee) February 2, 2024

Dans la vivacité, ya 2 classes de différence #FRAIRL — Antithéiste 💛🖤 (@Antitheiste) February 2, 2024

En fait, pour battre les irlandais, à la place de l'EDF, faut faire jouer le @staderochelais #FRAIRL — Benafkick (@benafkick) February 2, 2024

Bon, pour effacer le trauma du quart, c’est mal barré. #FRAIRL — Livres du Pont Neuf (@PontNeuf06) February 2, 2024

Trop indisciplinés, pas de conquête (sauf un peu en mêlée), pas jeu de 3/4. Les Bleus déjouent ce soir. #FRAIRL — Patrick Aimé (@patrickmaime) February 2, 2024

Un revers qui sera riche en enseignement pour les Bleus comme l'avait été la défaite concédée à Dublin en 2023.

On a été pris dans tous les compartiments mais Danty Fickou on en parle. Aucune créativité et absent sur le physique et La Défense #FRAIRL — Alexandre Reignoux (@Alexandre_Rei) February 2, 2024

Le tome de la reconstruction est donc ouvert. Quelles ressources aux postes de piliers, deuxième ligne et centre ? Qui peut s’approprier le leadership ? Les changements au niveau du staff seront-ils assimilés ? Il faudra être patient #FRAIRL — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) February 2, 2024

Hâte que ce match se termine.

C'est déprimant de les voir jouer comme ça 😭

(Et j'appréhende un peu la suite du tournoi 😱)#FRAIRL — KaraS (@NotKara) February 2, 2024

Le coaching de Galthier c’est toujours quelque chose… Attendre si longtmeps pour sortir LUCU qui est à la traine tout le match #FRAIRL — alex (@alexvsc4) February 2, 2024

Vraiment très déçu et très triste par ce match ce soir.... est-ce qu'on repart d'une page blanche ? (Vraie question) #FRAIRL #XVdeFrance #SixNations2024 — Tommy6795 (@Tommy6795151321) February 2, 2024