DEFI PRONOS. Greg ''les bons pronos'' enchaîne les scores parfaits dans cette coupe du monde ! Et vous ?

Dernier week-end de matchs de poules pour nos pronostiqueurs. Si Jean est toujours devant, Greg n'est pas loin. Qui sera le meilleur pronostiqueur du Mondial ?

"Ah les pronos… On en apprend chaque semaine ! Qui aurait prédit que l’Italie encaisserait près de 100 pions la semaine dernière, alors qu’elle alignait la meilleure équipe de son histoire et avait juré faire trembler ces Blacks toute la semaine ? En revanche, avec Capuozzo et Jordan marqueurs, on avait tout vu de ce côté-là." En effet, nos rédacteurs ont été surpris par la différence au tableau d'affichage entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande mais pas que comme le confie Greg. "Pas de vraies surprises sur les matchs du week-end dernier. Mais des écarts de points qui peuvent surprendre avec les 84 unités passées par l'Écosse. Tandis que les Australiens font peur avec seulement 20 points d'avance face au Portugal."

Mention spéciale à nos amis portugais, qui une fois de plus, font nos affaires. Nos chouchous du Mondial s’inclinent de 20 points face à l’Australie. Exactement ce qu’on avait prédit. Au moins ça… En espérant faire la différence ce week-end, face à un Greg Arganese qui ne lâche rien et a l’expérience des grandes compétitions…", lance Théo.

Les petites nations ont globalement fait bonne figure dans ce Mondial 2023 malgré des scores lourds. L'Uruguay a montré de belles choses contre l'Italie et la France, dominé la Namibie avant de tomber avec les honneurs face aux All Blacks. Lesquels ont envoyé un message fort à la concurrence. Et particulièrement aux Irlandais qui pourraient être leurs futurs adversaires. L'Irlande qui affronte ce week-end l'Écosse dans un choc sous tension. Le XV du Trèfle n'est en effet pas encore qualifié pour les quarts.

Ailleurs, l’ultime essai sud-africain, sur le gong, nous prive de l’écart de points parfait entre les Springboks et les Tonga. Toute l’incertitude des pronos… On s’est aussi viandé sur les Samoa, que l’on voyait surpasser le Japon grâce à leur densité physique. La bonne blague ! Les coéquipiers de Fritz Lee se sont enfermés dans le défi, perdant les armes à la main, sans rien proposer, face à une équipe bien plus joueuse et mieux organisée.

Sur les gros matchs, ce sont les détails qui font la différence. Avoir un bon buteur et être disciplinés sont des choses primordiales à ce niveau. Greg met d'ailleurs en garde tout ce beau monde : attention aux gestes mal maitrisés qui pourraient entraîner des cartons. Jusqu'ici, l'ancien talonneur estime qu'il y a parfois eu un manque de cohérence sur certaines décisions. Mais lors des phases finales, le moindre contact à la tête et ce sera rouge. Des rencontres qui seront aussi décisives pour nos pronostiqueurs. Les "perfects", à savoir vainqueur et bon écart de points, auront plus que jamais leur importance. Notez que Greg en a déjà réussi 5.

J'ai enfin décroché mes premiers scores parfaits grâce à l'Uruguay. J'ai notamment eu le nez face aux All Blacks qui ont eu la gentillesse de s'arrêter à 73 points. J'ai donc visé juste contrairement au match contre l'Italie. Je pensais, naïvement, que les Italiens allaient perdre avec un maximum de 30 unités. J'ai également raté le coche de peu lors de Fidji vs Géorgie (17-12) avec un écart de 6 à 10 pronostiqué. Ce qui aurait pu me permettre de revenir un peu plus dans la course. Je traîne encore et toujours ce malus de 10 points généreusement donné par mes adversaires. J'espère que les Bleus feront le boulot face à l'Italie. J'ai annoncé un gros écart ! On croise les doigts !

Voici le classement après quatre journées (et le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay) :