Davies, North, Moriarty… pourquoi le Pays de Galles n'ira pas piocher en Pro D2 pour tenter de surprendre le XV de France ?

Qu’importe si Feyi-Waboso et bientôt Tuipolotu lui ont tourné le dos, le Pays de Galles aurait pu disposer de quelques solutions de secours en vue du 6 Nations… en ProD2.

D’évidence, le Pays de Galles ne s’avance pas en tant que favori dans ce Tournoi des 6 Nations 2025. Bien au contraire, alors que leur venue au Stade de France vendredi prochain pourrait bien être synonyme de correction.

En 2024, rarement on avait vu une nouvelle génération galloise aussi faible, entraînant une série de défaite aussi longue que les bras de Richie Arnold. Eux qui n’ont plus connu la victoire depuis 13 matchs.

Alors que les Alun-Wyn Jones, Dan Biggar, Justin Tipuric et consorts, tous retraités, n’ont pas été remplacés, ou que la star Louis Rees-Zammit (23 ans) est parti tenter l’aventure au football américain (mais pourrait revenir prochainement), l’on se dit que le rugby de la principauté ferait alors bien d’élargir son champ des possibles.

Et qu’importe si Immanuel Feyi-Waboso et bientôt Tuipolotu lui ont tourné le dos, le PDG dispose de quelques solutions de secours… en Pro D2.

Éligibilité, choix et retraite

Pour rappel, la deuxième division française comporte quelques sérieux talents gallois. Sam Davies (31 ans) est par exemple un animateur d’excellente facture, qui joue probablement le meilleur rugby de sa carrière depuis son arrivée à Grenoble.

Ross Moriarty est un solide combattant en 3ᵉ ligne, puissant porteur de balle également. Tandis que George North a repris le chemin des terrains avec Provence Rugby avec succès, après sa lourde blessure l’an dernier.

Le truc, c’est qu’aucun de ces garçons n’est actuellement disponible pour le rugby gallois. L’ouvreur du FCG (8 capes) n’est tout simplement pas éligible, puisque la règle de la WRU demande à ce que tout joueur expatrié compte à minima 25 sélections pour prétendre à l’équipe nationale. Des provinces galloises, soutenues par la fédération, ont bien tenté de le rapatrier, mais l’ancien 10 des Ospreys a récemment prolongé son bail en Isère.

Quant à Moriarty, 54 capes, il ne fait plus partie des plans de la sélection, qui lui préfère des éléments évoluant au pays ou alors Tommy Reffell. Actuellement blessé à la cheville, le 3ᵉ ligne de Brive n’aurait dans tous les cas pas pu participer au 6 Nations.

Enfin, George North a pris sa retraite internationale à 31 ans et ne reviendra pas dessus. Il s’est offert un dernier challenge à Provence Rugby pour changer d’air et couper avec la sélection galloise pour laquelle il a beaucoup donné pendant plus d’une décennie. Bon courage, amis gallois…