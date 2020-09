Angleterre - Covid-19 : 12 cas positifs en Premiership

Six joueurs et six membres de staff des équipes de Premiership anglaise ont été testés positifs au covid-19. La tenue de la prochaine journée n’est pas menacée.

Personne n’est épargné. La fédération anglaise de rugby a indiqué avoir recensé 12 cas positifs au coronavirus parmi les 1031 personnes testées. Ces cas proviennent de huit clubs différents. Pour autant, la suite du championnat n’est pas menacée et l’organisation des matchs de la prochaine journée n’est pas perturbée. Ces douze cas ont été mis à l’isolement a également précisé la fédération. En dix semaines, 37 joueurs et 24 membres de staff ont été testés positifs en Angleterre. Pour rappel, la Premiership a décidé de terminer la saison plutôt que de l’entériner et d’en démarrer une nouvelle comme l’a fait le Top 14 par exemple.