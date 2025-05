Coupe du Monde U20. La relève est là ! Le groupe français pour aller reprendre son titre avec 7 Toulousains

L'équipe de France vient de dévoiler son groupe pour aller remporter la Coupe du monde U20. Les Bleuets s'étaient inclinés contre l'Angleterre en finale en 2024.

À la suite d'un Tournoi des 6 Nations remporté de manière rocambolesque (défaite surprise des Anglais lors de la dernière journée), les Bleus vont désormais défier le reste du monde. Champions Cup. Et si l’homme le plus important de l’UBB n’était ni Lucu, ni Jalibert, ni Bielle-Biarrey ?

La fédération française de rugby vient de dévoiler le groupe de 47 joueurs retenus par Cédric Laborde et son staff pour préparer la compétition. On y retrouve 7 joueurs du Stade Toulousain et 5 de l'UBB ainsi que 5 du Stade Rochelais.

Le groupe France U20

Parmi les retenus, on retrouve notamment les joueurs ayant éclos lors du dernier tournoi. Lyam Akrab, talonneur du MHR aux cinq feuilles de matchs avec les pros et meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2025, figure bien dans la liste.

Groupe France Avants (Club actuel / Club découvreur) Lyam AKRAB ( Montpellier HR / CS Gresivaudan Belledonne)

Quentin ALGAY (CA Brive / CA Brive)

Lenny ALIFANETY (Union Bordeaux Bègles / RC Annemassien)

Lucas ANDJISSERAMATCHI (Stade Rochelais / RC Massy Essonne)

Mathis BARET (FC Grenoble Lyon OU)

Bobby BISSU (Union Bordeaux Bègles / Balma ORC)

Lorencio BOYER GALLARDO (USA Perpignan / Rivesaltes Baixas Espira Agly XV)

Baptiste BRITZ (ASM Clermont Auvergne / US Tyrosse)

Liam COUTURIER ( Aviron Bayonnais / OL Besancon)

Raphaël DARQUIER ( Stade Montois / Real Soldevilla Campetois)

Antoine DELIANCE (Lyon OU / RC Viriat)

Mathéo FRISACH (ASM Clermont Auvergne / US Izonnaise)

Gabin GARAULT (Stade Rochelais / Niort RC)

Elyjah IBSAIENE (Union Bordeaux-Bègles / RC Libournais)

Edouard-Junior JABEA NJOCKE ( Racing 92 / Saint Geneviève Sports Rugby)

Samuel JEAN-CHRISTOPHE (RC Toulon / US Robert)

Charles KANTE SAMBA (Stade Rochelais / Niort RC)

Rémy LANEN (ASM Clermont Auvergne / RC Mende Lozere)

Marceau MARZULLO (Stade Toulousain / JS Sauvian XV)

Elia MASI (Racing 92 / RC Orléans)

Mohamed MEGHERBI (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

Corentin MÉZOU (RC Toulon / UR Landerneau)

Ruben PARGADE (Union Bordeaux Bègles / Pays Medoc Rugby)

Nils PUNTI (Montpellier HR / RC Uzetien)

Bartholomé SANSON (Lyon OU / Rugby Cellois Chesnaysien)

Owen SORHAINDO (RC Toulon / RC Massy Essonne)

Sialevailea TOLOFUA (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

Noa TRAVERSIER (Aviron Bayonnais / Bidart Union Club)

À ses côtés se trouve le troisième-ligne centre de l'UBB, Elyjah Ibsaiene, fer de lance des Bleuets, ainsi que Jon Echegaray, Xan Mousques ou Fabien Brau-Boirie. Un panel de joueurs qui se sont révélés avec l'équipe de France U20, avant de grappiller quelques minutes avec l'équipe professionnelle de leur club respectif.

Capitaines lors du tournoi, Corentin Mézou et Antoine Déliance seront bien de la partie. Ils seront épaulés par des joueurs comme Lucas Andjisseramatchi, Mathys Belaubre, Simeli Daunivucu ou Robin Taccola ayant déjà de nombreuses feuilles de matchs avec les professionnels.

🔥🇫🇷 Voici la liste des 47 joueurs de #FranceU20 retenus pour préparer le Championnat du Monde U20 qui se déroulera en Italie du 29 juin au 19 juillet ! ⬇️#WorldRugbyU20s — France Rugby (@FranceRugby) May 27, 2025

Une Coupe du monde en Italie

Pour la première fois depuis 2018, et le sacre des Bleuets à domicile, la Coupe du monde U20 est de retour sur le sol européen. Elle se déroulera en Italie du 29 juin au 19 juillet, pour nous tenir en haleine après le Top 14 et pendant la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande.

Groupe France ARRIÈRES (Club actuel / Club découvreur) Mathys BELAUBRE (ASM Clermont Auvergne / RC Riomois)

Fabien BRAU-BOIRIE ( Section Paloise / Entente Sportive des Coteaux de l’Arrêt)

Jean COTARMANAC’H (RC Vannes / XV Corsaire Saint Malo Rugby)

Simon DAROQUE (Stade Toulousain / FC Villefranche de Lauragais)

Simeli DAUNIVUCU (Stade Rochelais / RAC Angérien)

Nolann DONGUY (Racing 92 / Epône Rugby Club)

Jon ECHEGARAY (Union Bordeaux-Bègles / Bidart Union Club)

Kalvin GOURGUES (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

Mathis IBO ( Stade Français / RC Neuilly sur Marne)

Diego JURD (Stade Rochelais / Stade Rochelais)

Luka KELETAONA (CA Brive / Saint Cere Rugby)

Tom LEVÊQUE (Aviron Bayonnais / US Mouguerre)

Nathan LLAVERIA (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

Xan MOUSQUES (Aviron Bayonnais / US Nafaroa)

Ugo PACOME ( Colomiers Rugby / US Colomiers)

Melvyn RATES (FC Grenoble / US Rhone XV)

Robin TACCOLA (RC Vannes / Rueil AC)

Baptiste TILLOLES (Aviron Bayonnais / Emak Hor Rugby Arcangues / Bassussarry)

Lucas VIGNÈRES (Stade Toulousain / Seilh Aussonne Fenouillet XV)

L'équipe de France se retrouve dans le groupe B composé de l'Espagne, de l'Argentine et du Pays de Galles. Les Bleuets joueront leur premier match le 29 juin à 18h00 contre nos voisins hispaniques.