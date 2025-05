XV de France. Un départ en deux vagues ? La nouvelle formule pour emmener des finalistes de Top 14 en Nouvelle-Zélande

Les tractations continuent pour emmener le plus d'internationaux dits ''premiums'' en Nouvelle-Zélande. Une solution est évoquée : un départ en deux vagues.

Ils sont nombreux à vouloir y aller, à en rêver depuis leur enfance, mais la Nouvelle-Zélande lors d'une tournée d'été n'est pas ouverte à tout le monde. La convention actuelle entre la FFR et la LNR empêche les joueurs finalistes de Top 14 à partir en tournée estivale avec les Bleus.

Or, la plupart des finalistes sont des joueurs "premiums", évoluant pour Toulouse ou l'UBB principalement, les deux plus gros pourvoyeurs de l'équipe de France. Les deux clubs réunis ont fourni 23 des 42 joueurs retenus pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations 2025 contre le Pays de Galles.

Cela soulève plusieurs questions. D'abord, à quoi bon envoyer une équipe B au pays de rugby ? Et ensuite, quid des envies des joueurs ?

Un départ en deux vagues est évoqué

Car chez les joueurs, beaucoup rêvent de jouer contre les All Blacks, mais encore plus chez eux. Grégory Alldritt, Romain Ntamack et Emmanuel Meafou font d'ailleurs partie de ceux qui ont exprimé publiquement leur désir de jouer cette tournée.

La dernière en Nouvelle-Zélande remonte à 2018 et pour la plupart des joueurs, connaissant les calendriers chargés, c'est peut-être leur dernière chance d'affronter les Blacks chez eux.

De plus en plus favorable à emmener certains de ses "premiums" en Nouvelle-Zélande avec lui, Fabien Galthié explore les possibilités qui s'offrent à lui. La solution qui est actuellement en discussion évoque un départ en deux vagues. Une première juste après les demi-finales de Top 14 (20-21 juin), et une deuxième après la finale (28 juin).

Que dit la convention entre les clubs et la fédération ?

La convention signée par la FFR et la LNR prévoit un groupe de 42 joueurs avec 28 sélectionnés à la suite des barrages de Top 14. Le reste du groupe sera complété par les joueurs des clubs ayant perdu en demi-finale. Il est clairement stipulé que "les finalistes de Top 14 ne seront pas sélectionnés pour ces périodes internationales".

Cela retire donc un bon petit paquet de monde. Sachant qu'on peut imaginer que l'UBB ou Toulouse, ou même les deux, se retrouvent en finale, la liste des premiums disponibles se raccourcit. N'oublions pas aussi la période de récupération nécessaire aux joueurs ensuite. C'est d'ailleurs sur ce point que les clubs doivent faire preuve de flexibilité pour lâcher leurs joueurs.

La FFR cherche à convaincre les équipes, surtout en cas de finale, à laisser leurs éléments s'envoler avec les Bleus en Nouvelle-Zélande. Les discussions continuent, mais rien d'officiel pour le moment.