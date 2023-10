Coupe du monde. Raynal épinglé, Peyper raillé, les arbitres pour les quarts remis en question par les supporters

La désignation des arbitres pour les quarts de finale de la Coupe du monde n'est pas du goût de tout le monde. Mathieu Raynal en prend notamment pour son grade.

RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France connait son arbitre pour le quart face à l'Afrique du SudComme vous le savez, c'est le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe qui officiera lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Afrique du Sud à Saint-Denis. Quant à Mathieu Raynal, il a hérité du très attendu match entre l'Angleterre et les Fidji. Le vainqueur de cette rencontre pourrait retrouver les Bleus en demie en cas de succès des Tricolores sur les Boks.

Congratulations to our quarter-final referees for #RWC2023 pic.twitter.com/uIocfVOoTU — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 10, 2023

Cette éventualité n'est d'ailleurs pas du goût de certains supporters sur Twitter. "Comment un Français peut-il arbitrer un match dont les gagnants jouent potentiellement la France ???".

Un autre internaute craint que le match soit haché par les coups de sifflet de l'officiel tricolore. "J'étais sur le point de dire que les commentaires ici sont hilarants et que les fans devraient se détendre. Puis j'ai vu que Raynal avait l'Angleterre et j'ai réalisé que je regarderais 95 minutes de coup de sifflet non-stop."

Pour rappel, Mathieu Raynal a déjà arbitré l'Angleterre dans cette Coupe du monde. C'était lors de la première journée lors du match contre l'Argentine. Il n'avait pas hésité à sanctionner le 3e ligne Tom Curry d'un carton jaune pour un plaquage dangereux sur un Puma. L'Anglais avait ensuite été définitivement exclu suite au bunker.

Notez que le choix de l'officiel pour le match entre la France et l'Afrique du Sud n'est pas le seul à faire débat. D'aucuns estiment que c'est un arbitre australien et non néo-zélandais qui aurait dû être désigné pour ce quart de finale au sommet. Quant à la présence de Peyper pour le Pays de Galles rappelle certains souvenirs aux supporters.

Finalement, un supporter note que ce sont des arbitres professionnels avant d'être d'éventuels supporters d'une équipe. "Pourquoi les gens pensent-ils qu’un arbitre a un parti pris envers/contre qui que ce soit ? Ce sont 4 des meilleurs au monde. Vous pouvez appeler un arbitre comme vous le souhaitez, mais vous ne pouvez jamais le qualifier de partial ou de tricheur."

Espérons surtout qu'ils n'auront pas trop de boulot pendant ces quarts de finale et qu'une décision arbitrale ne décidera pas du sort d'une des rencontres.