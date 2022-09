COUPE DU MONDE. Pour Moscato, ''le XV de France est clairement favori''

Sur les antennes du Super Moscato Show, l'animateur le plus fou de l'Hexagone a clairement annoncé ses favoris pour le Mondial en France : Les Bleus.

C'est donc dans un an quasiment jour pour jour que la France accueillera la coupe de monde de rugby. Mine de rien, la tension commence à monter et beaucoup se demandent si la vérité du jour sera celle de septembre 2023. Pour l'heure, les All Blacks sont inconstants au possible, l'Australie n'en parlons pas, les Pumas savent être surprenants par intermittence et l'Afrique du Sud est un gros bodybuilder qui a parfois du mal à bouger ses bras. Dans le nord, Écossais, Gallois et Anglais ont les armes qu'on leur connaît quand l'Irlande, première mondiale, impressionne en 2022. Mais quid des Français ?

RUGBY. Qui sont les favoris de la Coupe du monde 2023 à un an du coup d'envoi ?Vincent Moscato, l'animateur vedette du Super Moscato Show, semblait avoir une idée très claire de la chose, dans son émission. "On est clairement les favoris. Tu joues à domicile, tu viens de faire un Grand Chelem merveilleux, tu restes sur dix victoires d'affilée... Clairement, on est favoris, même si ce sera très difficile." Voilà pour la décla, en espérant que vous aimiez la clarté de l'eau de roche. Reste que l'ancien international ne manque pas d'évoquer également le calendrier des Tricolores qui, en plus d'affronter les Blacks en ouverture, devraient tomber sur l'Afrique du Sud ou l'Irlande en quart de finale. En clair, ce statut de favori n'a rien d'usurpé intrinsèquement, mais dans les faits, placera plutôt la majorité des "gros" sur la même ligne de départ, l'an prochain.