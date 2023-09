Coupe du monde. Quelle version de La Marseillaise pour le XV de France face à l'Uruguay ?

Malgré la vague de polémiques suite aux hymnes chantés par les enfants, la fédération française de rugby, et Uruguayenne, ont décidé de ne pas changer ce système.

Une réadaptation

Ce lundi, se tenait une réunion entre France 2023, World Rugby et le Ministère des Sports pour évoquer le sujet des hymnes nationaux, qui avait soulevé bons nombres de réactions. Il semblerait que ces trois instances aient tranché.

Pour la suite de la compétition, l'interprétation des hymnes nationaux chantés par les enfants de la mêlée des chœurs ne sera plus une obligation.

En effet, afin d'éviter la cacophonie que ces chants provoquaient, il a été décidé que chaque fédération devait se mettre d'accord avant les rencontres pour conserver ce mode-là, ou bien chanter a capella.

En plus de cela, nous apprenons également que la bande sonore des enfants a été réarrangée et réorchestrée, afin de ne plus avoir cet effet canon qui ne satisfaisait pas les fans.

Pour l'équipe de France, la direction a choisi de ne pas supprimer ce chœur d'enfants, et de les laisser alors s'exprimer, bien que la bande sonore qui a été enregistrée préalablement ne plaise pas à tout le monde. La fédération uruguayenne a acquiescé cette décision, en se pliant au souhait du pays hôte.

Le président du comité d'organisation, Jacques Rivoal, a tenu à s'exprimer vis-à-vis de cette polémique : "Ces hymnes ont surpris, voire déstabilisé les fans traditionnels habitués à des versions différentes. Nous sommes attentifs à ces retours négatifs."(L'Équipe)

"Dans un souci d'apaisement sur ce sujet, qui est un sujet très sensible, nous sommes en train de finaliser des versions retravaillées, simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Ces versions n'auront plus de passages en canon, qui déstabilisaient les auditeurs"

COUPE DU MONDE. Qui est Andrés Vilaseca, ce solide centre uruguayen que le XV de France devra surveiller ?