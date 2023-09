COUPE DU MONDE. Les All Blacks envoient les chars d’assaut face à la Namibie

Après l'affront face au XV de la France, les champions du monde 2015 vont devoir relever la tête face à une plus modeste équipe de Namibie. Voici la composition.

"C’est une occasion de rebondir"

Bien que consistant en première période, les hommes d'Ian Foster se sont écroulés dans le second acte, et n'ont pas pu contenir la pression française. Néanmoins, toujours avec l'ambition de gagner la compétition, les All Blacks vont devoir gagner l'Italie, l'Uruguay et ce vendredi soir, la Namibie.

Pour l'occasion, le staff néo-zélandais n'a pas vraiment fait dans la dentelle, et n'a pas sorti l'équipe B, mais plutôt l'équipe A'. Une ribambelle de stars seront donc en face de la Namibie. Ardie Savea sera capitaine des Blacks, et semble vouloir venger la première défaite : " On a un plan de jeu qu’on veut mettre à exécution. Je veux que les mecs fassent leur boulot et s’expriment. C’est une occasion de rebondir."

Néanmoins, ce dernier ne néglige pas l'opposition qui sera sûrement plus faible que d'habitude, et envisage une belle bataille en conquête : "Ils sont très physiques. Ils ont des avants qui jouent le contact, pas l’évitement. Avec la défense, ce sont deux aspects qu’on a identifiés comme leurs forces."

Pour le sélectionneur, Ian Foster, qui a l'un des pires bilans de victoire de l'histoire des sélectionneurs du long nuage blanc, le succès est primordial. Il revient donc sur les changements orchestrés dans le XV de départ : "On avait un plan pour la préparation de ce match. On a dû composer avec les blessures et les retours. On est plutôt satisfaits de pouvoir rebondir après le premier match. C’est un match crucial, on a composé l’équipe en conséquence. "

La composition

Face à l'Uruguay, l'équipe de France a opéré 12 changements dans son XV de départs, et affiche une composition remaniée pour faire souffler les cadres ! A contrario, les All Blacks ont opté pour une autre stratégie, à savoir recommencer avec les cadres, et d'autres joueurs premiums.

De ce fait, Beauden Barrett, Savea, Whitelock, Retallick, Clarke ou encore Papali'i seront bien titulaires au coup d'envoi ! D'autres joueurs bourrés de talent à l'image de Damian Mckenzie, David Havili ou Nepo Laulala compléteront ce XV.

Sur le banc de touche, Ian Foster n'a pas choisi les moins expérimentés, avec la présence de Dan Coles, Scott Barrett, Aaron Smith, Mo'unga et Rieko Ioane. Si lors de leur dernière rencontre, la Nouvelle-Zélande avait gagné 71-9, l'histoire devrait se répéter pour ce nouveau match !