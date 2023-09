XV DE FRANCE. Camberabero, Sella, Blanco... Eh oui, les Bleus ont déjà affronté l'Uruguay !

Ce jeudi soir, le XV de France va jouer contre l'Uruguay, pour la première fois de l'histoire en Coupe du monde. Néanmoins, ces deux équipes se sont déjà rencontrées !

Déjà deux matchs... non-officiels

S'il n'y a pas de trace d'affrontements entre le XV de France et l'Uruguay dans les archives, c'est tout simplement, car aucune rencontre n'a été officielle entre les deux nations ! Pourtant, les deux nations qui vont s'affronter ce jeudi soir à Lille ont déjà croisé le fer, il y a quelques décennies maintenant.

La première rencontre remonte à 1960 à l’Estadio Charrua de Montevideo lors d'une tournée en Amérique du Sud. Les Bleus avaient alors joué trois tests matchs face à l'Argentine, tous victorieux ! Avant cette série positive, les coéquipiers de Guy Boniface avaient alors joué contre l'Uruguay, et avaient remporté le match 61 à 0. Néanmoins, des doutes persistent encore sur l'exactitude du score, car certains affirment qu'il y avait 59-0, un détail finalement !

Ensuite, nos Bleus sont repartis en 1985 à la conquête de l'Amérique du Sud, pour affronter de nouveau l'Argentine en match officiel. Une fois de plus, le XV de France a joué contre les "Teros", avant de perdre contre l'Argentine, puis de gagner ensuite. Une fois de plus contre l'Uruguay, les Tricolores s'étaient imposés 34 à 5.

Les compositions

En 1960, difficile de trouver des traces d'une composition internationale pour un match non-officiel. Dans le palmarès de chacun des joueurs de l'époque, cet affrontement ne figure même pas, et la cape n'avait pas été délivrée. Néanmoins, un cliché de Didier Camberabero, ballon en main, avait bien prouvé sa participation au match.

Ce dernier devait être accompagné de quelques légendes du XV de France, en la personne d'Amédée Domenech, du capitaine François Moncla, de Michel Crauste ou encore de Pierre Lacroix.

Plus tard, en 1985, une belle équipe de France était allée défier l'Uruguay, avec des noms encore bien connus dans le paysage du rugby français. Avant de jouer face aux Teros, les Bleus n'avaient plus perdu depuis plus d'un an, avec une série de 5 victoires consécutives.

Les Berbizier, Champ, Joinel, Blanco, Sella et autres Bonneval étaient de la partie, et nous vous livrons une composition probable des joueurs ayant affronté l'Uruguay pour la deuxième fois.