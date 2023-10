COUPE DU MONDE. FRANCE / AFRIQUE DU SUD, les supporters au rendez-vous avec une audience record !

Les supporters du XV de France ont vibré lors du quart de finale entre les Bleus et l’Afrique du Sud. TF1 a même enregistré un pic à 18,4 millions de téléspectateurs.

Les joueurs de Fabien Galthié ont suscité l’engouement des supporters pour cette Coupe du Monde de rugby à domicile, notamment dans ce quart de finale aux multiples rebondissements.

Cette rencontre entre les triples champions du monde Springboks et les Bleus représente la meilleure audience depuis 2007, et un certain France/All Blacks en quart de finale.

Malheureusement, le scénario est bien plus cruel pour les coéquipiers d’Antoine Dupont que ceux de Fred Michalak, avec une courte défaite d’un petit point (28-29).

Pour faire un comparatif avec le ballon rond, l’audience de la finale de la Coupe du Monde de foot entre la France et l’Argentine était de 24 millions de téléspectateurs.

Par contre, quand on compare avec le quart de finale de l’équipe de France de foot contre l’Angleterre, les audiences ne sont pas si éloignées.

Lors de la victoire 2-1, il y avait 17,7 millions de téléspectateurs en moyenne devant le match. Des chiffres qui se rapprochent du quart de finale entre l’Afrique du Sud et le XV de France.

Il faudra donc attendre quatre années supplémentaires pour espérer qu’Antoine Dupont imite Kylian Mbappé et soulève la Coupe du Monde.