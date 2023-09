COUPE DU MONDE. Excellent face à la Namibie, Bielle-Biarrey a-t-il bousculé la hiérarchie à l'aile du XV de France ?

Auteur d’un doublé face à la Namibie en Coupe du Monde, le joueur du XV de France Bielle-Biarrey pourrait être l’invité surprise de ce Mondial.

Depuis quelques semaines maintenant, les doutes autour de la forme actuelle de Gabin Villière ne cessaient de s’étendre. Pas à son meilleur niveau, le joueur du RCT a livré une préparation en demi-teinte, avant de décevoir contre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay. Des performances qui ont poussé de nombreux supporters du XV de France à réclamer la titularisation du jeune Louis Bielle-Biarrey contre la Namibie, ce jeudi. Chose faite par le sélectionneur Fabien Galthié, qui a aligné le joueur de l’UBB avec les habituels titulaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix fut payant.

Dans une équipe de France qui, disons-le, a surdominé la Namibie, le benjamin du groupe s’est montré à son aise. Auteur d’une superbe passe offrant l’essai à Danty en début de rencontre, il a ensuite inscrit lui-même un essai sur une offrande de Dupont, avant de doubler la mise en enrhumant l’arrière namibien. De quoi promettre de belles choses, pour celui qui s’était déjà fait remarquer lors des matchs de préparation.

VIDEO. Coupe du monde. Les Bleus régalent ! Offrandes de Dupont et Bielle-Biarrey pour Penaud et Danty La place de Villière en danger ?

Et forcément, au vu du match de Bielle-Biarrey ce jeudi soir, la question autour du poste d’ailier gauche se retrouve sur la table. Car, comme nous l’avons souligné juste au-dessus, le Toulonnais était loin de faire l’unanimité ces derniers temps. Moins décisif en attaque, il se montrait également plus indiscipliné qu’à l’accoutumée. Là où Bielle-Biarrey, amène un vent de fraîcheur et d’insouciance qui fait du bien au XV de France. Redoutable attaquant, sa pointe de vitesse exceptionnelle serait d’ailleurs un atout non négligeable lors de matchs couperets. sans parler bien sûr de sa polyvalence à l’arrière, qui pourrait s’avérer utile lors des prochaines rencontres.

Alors quoi, LBB a-t-il gagné sa place au profit de Villière ? Difficile à affirmer. Car même si le Bordelais s’est montré excellent face aux Namibiens, il était compliqué de ne pas être à son aise, tant les avants français ont dominé leurs homologues du soir. Mis dans de parfaites conditions, Bielle-Biarrey a tout de même convaincu, notamment lorsqu’il s’est retrouvé avec de l’espace devant lui.

RUGBY. XV de France. Masque, plaque en métal, et si Antoine Dupont rejouait plus tôt que prévu ?Malheureusement pour le jeune joueur, le profil plaqueur-gratteur de Villière, voire d’un Moefana (qui reste une option à l’aile), pourrait être préféré par le staff du XV de France, qui voudra une valeur sûre dans ce domaine face aux grosses nations du monde du rugby. La sécurité plutôt que la folie (l’on exagère le trait ici, mais vous comprenez l’idée), voilà donc le vrai dilemme du staff des Bleus pour le reste de la compétition.

Le match de l’Italie comme juge de paix ?

Et si finalement, la réponse à cette question n’avait pas comme réponse le dernier match de poule, face à l’Italie. En effet, il est très probable que Villière retrouve une place dans le groupe contre la Squadra Azzurra, afin de lui redonner du temps de jeu après 3 semaines sans jouer. L’occasion pour le Toulonnais de prouver de quoi il est capable, avant d’entamer les phases finales du Mondial. Quant à Bielle-Biarrey, les prochains jours nous donneront des indications quant à son rôle pour ce dernier match de poule. Sera-t-il hors groupe, ou bien sur le banc ? Peut-être même que Galthié et son staff décideront de titulariser les deux hommes, chacun à une aile, afin d’avoir une vue d’ensemble de leur performance.

RUGBY. Record de précocité pour Louis Bielle-Biarrey, quand les jeunes marquent la Coupe du monde !D’autant qu’avec la blessure d’Antoine Dupont, le sélectionneur du XV de France ne voudra pas prendre un énième risque inutile, avec un autre facteur X des Bleus, en la personne de Damian Penaud. Même si n’oublions pas que les Tricolores seront certainement obligés de s’imposer contre les coéquipiers de Capuozzo, s’ils veulent voir les quarts de finale…