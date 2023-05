Coupe du monde. Et si Gaëtan Barlot revenait à temps avec le XV de France ?

Actuellement blessé à quelques mois du début de la Coupe du monde 2023, le talonneur Gaëtan Barlot espère toujours y participer et son espoir renaît.

La réception de Toulon, le talonneur de Castres Gaëtan Barlot doit avoir envie de l’oublier. En effet, il est sorti au bout de 2 petites minutes de jeu, souffrant d’une hernie cervicale. Une intervention chirurgicale a même été nécessaire. Mais cette dernière a grandement réduit les chances de Gaëtan Barlot de participer à la Coupe du monde avec le XV de France. Déjà barré par les Toulousains Julien Marchand et Peato Mauvaka, ce coup dur n’arrange en rien les affaires du joueur de 26 ans. Mais dans une interview accordée à l’Equipe, le talonneur du CO affirme qu’il garde espoir pour participer au Mondial : “Je relativise. Sur le coup, j'ai eu peur. J'ai eu une tétraplégie temporaire. Je ne sentais plus mon corps. Et puis, c'est revenu. J'avais deux hernies cervicales. Sur le choc, l'une a bougé et a touché la moëlle épinière. Mais la Coupe du Monde, ce n'est pas mort. Il y a vraiment de l'espoir.“ Passé par Colomiers, l’actuel numéro 2 du CO entame désormais une course contre-la-montre pour être dans les temps et retrouver une place au sein du groupe France de Fabien Galthié. Surtout qu’en termes de troisième talonneur, il y a du monde au poste. En effet, le double champion d’Europe Pierre Bourgarit peut prétendre à cette place, tout comme Camille Chat, qui pourrait être une surprise, lui qui n’a plus été sélectionné depuis 2021 avec les Bleus.