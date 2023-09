COUPE DU MONDE. À l'instar de l'Uruguay, quelles ''petites'' nations peuvent surprendre ce week-end ?

L'Uruguay a perdu contre le XV de France, certes, mais a tout de même surpris toutes les autres équipes de la compétition. Qui sera capable de faire de même ?

L'Uruguay, la surprise du groupe A ?

Restons sur ces mêmes Uruguayens pour commencer ! Si les coéquipiers de Vilaseca n'ont pas pris de points sur l'aspect comptable, ils ont engrangé beaucoup de confiance avant leur face-à-face contre l'Italie. En conférence de presse, Esteban Meneses affirme pouvoir réaliser un exploit contre la Squadra Azzurra : "Nous avons beaucoup d’informations sur l’Italie et on va travailler dur dans l’optique de ce match. Nous sommes dans cette Coupe du Monde pour écrire l’histoire."

Si les Teros parviennent à glaner un succès, alors, ils pourraient être troisièmes de cette poule A, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde 2027. Nous pensons que ces derniers vont disposer de la Namibie !

Les Tonga, un espoir envisageable ?

Dans son histoire, jamais les Tonga n'ont réussi à passer les phases de poule, mais n'ont raté qu'une seule édition en 1991. Cette année, la qualification pourrait être une fois de plus compliquée, mais des espoirs sont tout de même possibles.

Ce week-end, les hommes de Toutai Kefu vont défier l'ogre irlandais, dans l'antre de la Beaujoire, à Nantes. Si les Tonga sont outsiders, ils pourront tout de même compter sur l'expérience et la classe du All Black Fekitoa, ou encore du Bordelais Ben Tameifuna. Le demi de mêlée indéboulonnable, SonaTakulua, sera aussi de la partie. En plus de cela, Pita Ahki sera, lui aussi, titulaire, tout comme Salesi Tu'ipulotu « Charles » Piutau, un ancien All Black !

Les joueurs du Pacifique pourraient donc jouer les trouble-fêtes dans cette poule, tout en sachant que l'Écosse et la Roumanie pourraient être surprises par la qualité de cette nation.

XV DE FRANCE. La défense, le gros point noir de ce début de Coupe du Monde

Les Samoans, pour l'histoire

Nation incontournable dans les années 90, le Samoa a depuis perdu en qualité et n'a plus goûté aux joies des phases finales en Coupe du monde depuis 1995. Néanmoins, les choses vont mieux au Samoa, et cette édition 2023 pourrait être l'occasion de créer un bel exploit.

Ce samedi, les coéquipiers de Seuteni affrontent le Chili, et espèrent donc une victoire bonifiée. Ces dernières semaines, les Samoans restent sur 3 victoires en 5 rencontres, dont une courte défaite 17-13 contre l'Irlande.

Si la marche de l'Angleterre paraît encore un peu trop haute pour ces derniers, un exploit contre l'Argentine serait retentissant ! Selon nous, le Samoa pourrait venir à bout du Japon, comme lors du mois de juillet dernier, avec une victoire 22-24. Affaire à suivre.

RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Le cas Taofifenua continue de faire débat chez les supporters