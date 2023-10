COUPE DU MONDE. 42 plaquages ratés, 40% de possession… Comment l’Afrique du Sud a pu battre le XV de France ?

Les statistiques sont très largement en faveur du XV de France lors de cette défaite (28-29) en quart de finale contre l’Afrique du Sud.

Au vu des statistiques, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont globalement dominé les triples champions du monde (1995, 2007 et 2019).

Les chiffres sont sans appel : 60 % de possession de balle et d’occupation du territoire pour les Bleus, 12 franchissements, 42 plaquages cassés…

Si on rajoute à cela les 153 courses ballon en main des Français (contre 80 pour les Sud-Africains), et les 15 offloads (seulement 5 pour les Springboks). On se demande comment les joueurs de Fabien Galthié ont bien pu perdre ce match.

D’autant plus que les statistiques individuelles sont tout autant à la faveur du XV de France. Avec notamment Antoine Dupont qui a réalisé 17 courses, tandis que le meilleur joueur de l’Afrique du Sud dans ce domaine est Cheslin Kolbe avec seulement 7 courses.

On peut cependant faire le même constat en regardant les statistiques qu’après avoir vu le match. Les champions du monde en titre ont été ultra-efficaces, sans grandes envolées ni prises d’initiatives.

Les Springboks ont maîtrisé leur conquête avec un 100% en touche et en mêlée. Ils ont joué au pied sur 71% de leur possession de balle. Ils ont également totalisé le plus gros nombre de plaquages effectués dans un match de cette Coupe du Monde (163).

On peut aussi souligner qu’ils ont réussi à marquer 4 essais en passant 2 minutes dans la zone de marque française, tandis que les Bleus ont marqué 3 essais en passant 4 minutes dans cette même zone du terrain.

Bref, l’Afrique du Sud est revenue sur ses bases qui lui ont déjà permis d’obtenir trois titres mondiaux : la conquête, la défense et le jeu au pied. Pas très enthousiasmant… mais efficace.