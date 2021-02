Entre excitation et impatience, l'ovalie réagit au calendrier de France 2023

L'annonce du calendrier du Mondial 2023 en France évidemment fait réagir quelques acteurs majeurs de ce jeu, dont Ollivon, Kolbe ou Chabal.

[OFFICIEL] Quelles villes accueilleront quels matchs de la Coupe du Monde 2023 en France ?C'est donc officiellement acté ! Via une présentation en direct, l'organisation des rencontres du Mondial 2023 a été dévoilée, et autant vous dire que France 2023 a mis les petits plats dans les grands pour cela. "Plus je regarde ce calendrier, plus je l'aime, a répété Claude Atcher, directeur général de la compétition. Il répond à la promesse que nous avons faite de proposer une coupe du monde des territoires. Chaque ville recevra au moins une grande équipe."

Les Bleus sillonneront notamment l'Hexagone lors des poules, avec une visite dans chacune des villes de Marseille, Lille et Lyon, mais surtout disputeront le match d'ouverture dont tout le monde rêvait : France/Nouvelle-Zélande au Stade de France. Ce à quoi n'a pas manqué de réagir le formidable ambassadeur qu'est Sébastien Chabal, révélé aux yeux de la planète lors de la coupe du Monde 2007 en France...

💬« Il fallait faire de l’ouverture de cette compétition un grand moment. Ca va être fou pour les joueurs et pour les supporters ! Ca va lancer la compétition de manière formidable. @sebchabal 🏉🔥@francerugby #RWC2023 pic.twitter.com/EGpDTEzGzH — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) February 26, 2021

« J'en ai déjà les frissons, comment ne pas imaginer que ces deux équipes ne s'affrontent pas en match d'ouverture ? », a ajouté Atcher dans la foulée. Quant au capitaine tricolore Charles Ollivon, invité en appel conférence, lui non plus n'a pas manqué de reconnaître que « c'est forcément un match de rêve, cette compétition est à part, alors en plus contre les All Blacks, ça n'a pas d'égal".

Enfin, elle aussi invitée en visio, la star du Top 14 Cheslin Kolbe a réagi sur la venue de ses coéquipiers champions du monde en titre en France pour un tel évènement. "J'ai hâte que les Springboks puissent découvrir la culture française dans toute sa richesse. J'espère qu'ils aimeront la France autant que moi", a déclaré le lutin du Stade Toulousain. Les Sud-Africains se déplaceront notamment au stade Vélodrome de Marseille, qu'ils avaient déjà pu fouler lors du Mondial 2007, qu'ils avaient remporté. L'organisme de France 2023 n'a d'ailleurs pas oublié de faire un clin d'oeil à la nation arc-en-ciel, notamment grâce à une référence aux rappeurs de la cité phocéenne.

