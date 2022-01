Coupe d'Europe. Réunion à l'EPCR pour évoquer l'avenir de la Champions Cup

Les dirigeants de l'EPCR se sont réunis lundi pour discuter de la suite à adopter concernant cette saison de Coupe d'Europe.

Alors que la deuxième journée de Champions Cup a été fortement impactée par le variant Omicron, l'EPCR s'est réuni hier pour discuter de l'avenir de la compétition, et ainsi apporter des réponses à de multiples questions qui se posent. Le calendrier déjà surchargé, c'est le format de la compétition qui devra (encore) changer.

Les prochaines journées confirmées

C'est la première information à retenir. Les journées 3 et 4 prévues ce week-end et le prochain, sont bel et bien maintenues à l'heure où ces lignes sont rédigées. Les organisateurs ont été rassurés par les mesures prises en place par les gouvernements français et britanniques, qui ont notamment reconsidéré les voyages des sportifs de haut niveau comme des "motifs impérieux", critère permettant de leur épargner une quarantaine à l'arrivée d'un territoire. "Il y a encore un isolement de 48 heures obligatoire quand on vient d'Angleterre, cette règle est susceptible d'évoluer", précise tout de même le Ministère des Sports.

Les huitièmes de finale devraient être changés

C'est la solution la plus probable. La possibilité de doublon Coupe d'Europe/6 Nations écartée, les huitièmes de finale se joueraient en match simple et non en match aller/retour comme prévu. Il faudra tout de même l'accord unanime de la LNR, la Premiership ainsi que de l'United Rugby Championship pour changer ce format de compétition. Cela permettrait en somme de caler les matchs de la deuxième journée non disputés.