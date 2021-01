Coupe d'Europe - Pourquoi Boudjellal pense la Champions Cup ira à son terme dans tous les cas en 2021

L'ancien président de Toulon Mourad Boudjellal a commenté la suspension de la Coupe d'Europe de la Covid-19. Pour lui, la saison 2020/2021 ira au bout.

Coupe d'Europe - Suspension des deux prochaines journéesCette semaine, l'Etat français a préconisé aux clubs de Top 14 de ne pas se rendre au Royaume-Uni dans le cadre des 3e et 4e journées de Coupe d'Europe. Aussi, l'EPCR n'a eu d'autres choix que de suspendre la Champions Cup et la Challenge Cup. Avec la mutation du virus en Grande-Bretagne, les risques de contamination sont trop importants malgré le protocole mis en place par la société organisatrice des compétitions. Pour l'heure, aucune date de repli n'a été communiquée. Avec le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations programmé au 6 février, il va falloir attendre plusieurs semaines voire plusieurs pour terminer la saison 2020/2021. L'ancien président de Toulon Mourad Boudjellal est certain que la Coupe d'Europe ira au bout. Et ce, pour une bonne raison : les droits télés.



"L'EPCR est totalement tributaire des droits télés", lance-t-il via Eurosport. Aussi, s'il n'y a pas de matchs, BeIn Sports ne paiera pas les droits télés. Et on peut imaginer qu'il en sera de même avec BT Sport. "C'est pour ça, soyez rassuré, que la Coupe d'Europe ira à son terme, même si ça doit être fin 2021." Avec les reports de matchs dû au Covid-19 en Top 14 comme en Premiership, la nécessité d'avoir une intersaison, il n'est pas impossible que la saison européenne soit à nouveau décalée à l'automne comme cela avait été le cas l'an dernier. Pour rappel, en 2020, il avait fallu attendre octobre pour jouer les phases finales. Cette fois-ci, il reste encore deux journées de phase régulière en plus des matchs couperets.