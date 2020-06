Coupe d'Europe - L'incertitude plane toujours sur les finales à Marseille

Après l’annonce des nouvelles dates pour la Coupe d’Europe, de nombreuses incertitudes demeurent encore sur les finales à Marseille.

Coupe d'Europe - Les dates des phases finales de la Champions Cup connues !Ça y est, les nouvelles dates pour la reprise de la coupe d’Europe sont connues et pour le moment, les finales restent programmées à Marseille mais le suspense existe encore. « L'EPCR reste déterminée à organiser ces finales à Marseille. Cependant, la situation fait l'objet d'une évaluation, compte tenu des restrictions sur les rassemblements publics et les voyages internationaux susceptibles d'être en vigueur au moment des finales », a communiqué l’instance européenne en charge de l’organisation. On ne sait pas encore combien de supporters pourront être présents dans le stade. À partir du 11 juillet, le nombre de 5 000 supporters sera autorisé pour éventuellement aller crescendo selon l’évolution de la situation sanitaire comme on l'espère à la LNR. L’optimisme est donc de mise pour voir des stades remplis à la Toussaint.



De plus, les fans outre-Manche pourront-ils se déplacer ? Car on imagine difficilement deux équipes britanniques jouer à Marseille dans un stade à moitié vide si les restrictions sanitaires sont encore en vigueur à ce moment-là. Ulster, Leinster, Exeter, Northampton et les Saracens sont concernés par la Champions Cup et les Scarlets, Leicester, Edimbourg, Bristol et les Dragons par la Challenge Cup. En cas de finale entre clubs celtes, le lieu pourrait donc changer au projet d'un stade au Royaume-Uni. Le stade Vélodrome pourrait également ne pas être disponible aux dates évoquées, tout dépendra du calendrier de la ligue 1 dévoilé ce vendredi par la LFP.



En bref, beaucoup d’incertitudes existent encore mais une chose est sûre, la compétition ira à son terme. À noter que le format de la Coupe d'Europe pourrait changer pour la saison prochaine en raison de la crise du COVID-19. Une Champions Cup composée de 24 clubs est à l’étude. « Tout changement concernerait uniquement, et à titre exceptionnel, les tournois de la saison prochaine. Une annonce officielle concernant les formats sera faite dès la fin de toutes les discussions », écrit l'EPCR. Affaire à suivre donc.