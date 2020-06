Coupe d'Europe - Les dates des phases finales de la Champions Cup connues !

L'EPCR a officiellement dévoilé les dates de report des phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup pour la saison 2019/2020.

Elles étaient attendues par les clubs encore en lice : les dates des phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup ont été dévoilés par l'EPCR. Ce qui indique que la société en charge de l'organisation des Coupes d'Europe a trouvé un terrain d'entente avec les Fédérations concernées et World Rugby. Pour rappel, Clermont, le Racing 92 et Toulouse sont concernés en Champions Cup tandis que l'UBB, Toulon et Castres sont en course dans la Challenge Cup. Rendez-vous est donné le week-end du 18/19/20 septembre pour les quarts de deux compétitions. Les demies auront la semaine suivante. Plus de trois semaines s'écouleront entre ces matchs couperets et les finales, toujours programmées à Marseille. Ce qui va permettre de jouer plusieurs journées de championnat.

Nouvelles dates de l’EPCR

Quarts de finale : week–end des 18/19/20 septembre

Demi-finales : week-end des 25/26/27 septembre

Finale de la Challenge Cup : vendredi 16 octobre

Finale de la Champions Cup : samedi 17 octobre

Début de la saison 2020/2021 : week–end des 11/12/13 décembre

Notez que le coup d'envoi de la saison 2020/2021 est programmé le week-end du 11/12/13 décembre. Ce qui sous-entend que la fenêtre internationale devrait bien s'étendre de fin octobre à début décembre. De quoi permettre de jouer un maximum de matchs. Les Bleus pourraient ainsi enchaîner pas moins de six rencontres face à leurs voisins européens du Tournoi.