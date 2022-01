Coupe d'Europe. Leicester-UBB également annulé, victoire sur tapis vert pour les Anglais !

Après la rencontre Toulouse-Cardiff, c'est au tour de Leicester-UBB d'être annulé, ce qui entraîne une défaite sur tapis vert pour les Bordelais..

Décidément, cette 4ème journée de Champions Cup nous réserve bien des surprises ! Après la défaite sur tapis vert du Stade Toulousain face à Cardiff, c'est au tour de l'UBB de subir le règlement de l'EPCR. En effet, l'instance a annoncé cette après-midi que la rencontre face à Leicester ne pourrait se dérouler, le club français possédant trop de cas positifs au sein de son effectif.

COUPE D'EUROPE. La LNR dénonce une décision scandaleuse et totalement infondée après l'annulation de Cardiff/ToulouseLe club de l'UBB aurait indiqué à l'EPCR, selon cette dernière, son incapacité à pouvoir présenter une équipe conformément au règlement. Si cette défaite empêche Bordeaux de pouvoir grimper au classement, elle ne remet néanmoins pas en cause sa qualification pour le prochain tour. En effet, les hommes d'Urios étaient déjà assurés de disputer les phases finales, notamment grâce au forfait du Stade Toulousain quelques heures plus tôt.

Coupe d'Europe. Forfait face à Cardiff, quelles sont les chances de qualification du Stade Toulousain ?