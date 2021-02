COUPE D'EUROPE. Le Racing 92 et l'UBB joueront leur 8e de finale à domicile

L'EPCR a fait le point sur la suite de la Coupe d'Europe suite à l'annulation des matchs de poules. La compétition reprendra par des huitièmes de finale.

Coupe d'Europe - Annulation des derniers matchs de pouleAprès l'annulation des derniers matchs de poules de la Champions Cup en raison de la crise sanitaire, de nombreuses questions restaient sans réponse quant à la suite de la compétition. Allait-elle se terminer au printemps ou bien à l'automne comme en 2020 ? L'EPCR a fait le point ce mercredi en présentant des formats remaniés pour la saison 2020/2021 de la Champions Cup et de la Challenge Cup. "La reprise des deux tournois se fera sous la forme de huitièmes de finale lors du week-end des 2/3/4 avril, et la phase éliminatoire se poursuivra avec des quarts de finale, des demi-finales et des finales prévues à Marseille pendant les week-ends d’avril et de mai réservés à l’EPCR." Les équipes qualifiées sont les huit clubs les mieux classés de la Poule A et les huit clubs les mieux classés de la Poule B, au moment de la suspension du tournoi. Quant aux affiches des 8es et de quarts, elles seront déterminées par un tirage au sort le 9 mars.

DATES CLES



Tirages au sort pour la phase éliminatoire : mardi 9 mars

Huitièmes de finale : 2/3/4 avril

Quarts de finale : 9/10/11 avril

Demi-finales : 30 avril – 1er/2 mai

Finale de la Challenge Cup : Marseille - vendredi 21 mai

Finale de la Champions Cup : Marseille - samedi 22 mai

Le Top 14 sera particulièrement bien représenté puisque le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, Toulouse, La Rochelle, Clermont et le RC Toulon sont qualifiés. Sachez qu'ils ne pourront pas se rencontrer en huitième de finale. De plus, l'EPCR précise que le Racing 92, le Leinster, les Wasps, Bordeaux-Bègles et le Munster sont assurés de jouer à domicile lors des huitièmes de finale. En effet, "selon un autre principe fondamental qui a été convenu pour le tirage de la Champions Cup, les clubs qui ont remporté leurs deux matchs de poules sur le terrain (c’est-à-dire dont les résultats n’ont pas été impactés par le COVID-19) joueront à domicile." Notez finalement que Montpellier comme les autres clubs non qualifiés pour les phases finales de la Champions Cup (à savoir quatre clubs dans chaque poule) seront reversés dans la Challenge Cup. Dans cette compétition, des clubs d'une même ligue pourront s'affronter. Pau Bayonne, Castres, Brive et Paris ne participeront donc pas aux phases finales européennes. Ce qui les arrange certainement.