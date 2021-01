Coupe d'Europe - Grosse inquiétude chez les médecins, colère à Bayonne

L'inquiétude grandit au sein des clubs de Top 14 alors que les cas de Covid se multiplient chez les équipes britanniques.

Le doute plane sur la bonne tenue des deux prochaines journées de Coupe d'Europe en raison des nombreux cas de Covid-19 recensés outre-Manche. Plusieurs clubs de Premiership sont touchés et les formations françaises craignent logiquement pour la santé de leurs joueurs. Bayonne a déjà fait les frais des contaminations au sein du club de Leicester suite à son match de Challenge Cup. Le match contre la Section Paloise comptant pour la 13e journée a été reporté après que plusieurs cas de coronavirus ont été détectés. Tous sont asymptomatiques mais du côté de la direction et de son président Philippe Tayeb, on ne décolère pas via RMC :

On est très en colère, très déçus aussi car les joueurs de l’Aviron, le staff, depuis des mois, ont fait attention à tout. On a été très exposés durant la période estivale de juillet-août-septembre. Nos joueurs ont été très disciplinés. On se retrouve affectés et même très affaiblis sportivement puisqu’on a trois matchs de retard. On ne pourra pas partir à Toulon le week-end prochain. Je trouve que c’est quand même regrettable parce qu’on n’a pas les mêmes protocoles médicaux entre le Top 14 et le Challenge européen.

Le match contre Toulon devrait donc être également reporté. Quid des deux dernières journées de Coupe d'Europe ? Le RCT et le Stade Français semblent avoir déjà tiré un trait sur cette saison européenne après avoir déclaré forfait lors du deuxième tour en raison des risques de contamination. L'Aviron bayonnais pourrait également boycoter la suite de la compétition si des décisions ne sont pas prises pour renforcer le protocole. RMC annonce à ce titre ce dimanche qu'une "grande majorité des 14 médecins en chef des clubs de rugby vont écrire une lettre commune demandant à l’EPCR de revoir drastiquement son protocole pour faire face à l’explosion des cas de Covid-19 au Royaume Uni." La LNR est derrière ses clubs alors qu'une réunion est prévue en début de semaine. Outre la Coupe d'Europe, le Tournoi est également menacé par l'augmentation des cas au Royaume-Uni et une possible contamination des internationaux. La situation sanitaire s'aggrave en Irlande, le Tournoi 2021 repoussé ?