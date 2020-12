La situation sanitaire s'aggrave en Irlande, le Tournoi 2021 repoussé ?

Les récentes décisions du gouvernement irlandais pourraient avoir des conséquences sur le Tournoi des 6 Nations 2021.

Le report du Tournoi des 6 Nations 2021 pourrait bien devenir une réalité dans les prochaines semaines. Cette éventualité, évoquée à l'automne en raison de la tenue des matchs à huis clos, a pris de l'importance ces dernières heures en raison de la situation sanitaire en Irlande. Pour rappel, le coup d'envoi de la compétition est prévu le 6 février. Le XV du Trèfle doit aller au Pays de Galles tandis que la France se déplacera en Italie. Or, le premier ministre irlandais Micheal Martin a indiqué que les règles du confinement, qui avait été partiellement mis en place la semaine dernière, allaient être renforcées pendant au moins un mois. Les Irlandais doivent rester chez eux en raison d'une augmentation de 61% des cas de contamination comme le rapporte Le Figaro. Les commerces non essentiels ainsi que les salles de sport doivent désormais fermer.



Ce confinement pourrait avoir une énorme incidence sur le 6 Nations. S'il avait été envisagé de repousser le coup d'envoi, les calendriers nationaux et européens vont sérieusement compliquer la tâche des organisateurs. Va-t-on assister pour la première fois de l'histoire à un Tournoi estival ou bien au printemps ? C'est une hypothèse. Il faudrait alors revoir le calendrier du Top 14 pour que la saison se termine plus tôt. Mais est-ce réalisable en accord avec le diffuseur du championnat, et les clubs ainsi que les joueurs ? En effet, ces derniers pourraient être "forcés" de prendre leurs vacances cet hiver plutôt que cet été. Quid de l'intersaison ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte comme le stade de Lille qui doit organiser les demies en juin. Aussi, une autre idée pourrait être envisagée.



A savoir organiser la compétition dans un seul et même lieu à l'instar des playoffs NBA qui s'étaient uniquement tenus à Disney World il y a quelques semaines. Une manière de limiter les déplacements des joueurs et de les garder dans une bulle. Mais quel pays choisir alors que tous sont concernés par la pandémie ? "L'Irlande, qui compte environ cinq millions d'habitants, a enregistré 2226 décès depuis le début de la pandémie et plus de 90 000 cas de contamination", rappelle Radio-Canada. En France, le couvre-feu va être étendu après les fêtes et on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement après le nouvel an. Le Royaume-Uni est l'une des régions dans le monde les plus touchées par le virus, tandis que l'Italie a aussi payé un lourd tribu depuis près d'un an.