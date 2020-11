Coup dur pour le rugby amateur après les nouvelles annonces du gouvernement

Le Premier Ministre Jean Castex a fait le point sur la reprise du sport individuel et collectif dans les prochaines semaines.

Le sport et notamment le rugby à l'instar des autres disciplines collectives sont mis à rude épreuve pas la pandémie. Alors que les championnats amateurs sont suspendus depuis presque un mois, les annonces du gouvernement ce jeudi ne vont pas dans le sens d'une reprise rapide. Ainsi, la pratique sportive dans des lieux clos comme les salles de sports et les sports collectifs ou de contact en extérieur ne seront pas autorisés jusqu’au 20 janvier, a précisé Le Premier Ministre Jean Castex en conférence de presse. Et ce, parce que le risque sanitaire est trop grand. Le port du masque ne peut être garanti ainsi que le respect des gestes barrières. Ces annonces concernent les adultes car les mineures pourront reprendre le sport dans le cadre extra-scolaire, en intérieur comme en extérieur, dès le 15 décembre. En revanche, il sera possible dès le 28 novembre de pratiquer des sports individuels en plein air. Bien évidemment, cela reste sujet à modificiation si la situation sanitaire se dégrade à nouveau.