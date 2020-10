Coronavirus - En Fédérale, personne n'est épargné par les reports

On fait le point sur les matchs qui ont pu se jouer en Fédérale en cette période de Covid. Toutes les poules ne sont pas logées à la même enseigne.

Au fait, que changent les annonces du gouvernement pour le rugby amateur ?Pas de rencontres de Nationale au programme la semaine dernière mais en Fédérale, il y avait bien match. Du moins, pour ceux qui pouvaient. Sachez cependant que le Covid-19 n'est pas à blâmer dans tous les cas. La rencontre Oloron – Lannemezan a été reportée "en raison d’éruptions cutanées au visage constatées chez quatre joueurs seniors haut-béarnais", nous apprend La République des Pyrénées. Le FC Oloron a d'ailleurs appris que son match contre Tyrosse ce dimanche sera aussi reporté à cause de cas de Covid dans les rangs landais. Au final, seulement 71% des rencontres de la quatrième journée ont pu avoir lieu le week-end dernier. Un chiffre en baisse par rapport à la journée précédente qui était de 76 %.

91% En Fédérale 2 en revanche, on a joué plus de matchs que lors de la troisième journée où seulement 77 % des rencontres avaient pu avoir lieu. Le groupe 5 a été le plus impacté avec deux reports. Pour rappel, le club de Castelnaudary avait dénombré 27 cas fin septembre.

Finalement, en Fédérale 3, on se stabilise aux alentours des 85-86 % de matchs joués. Six groupes sur quinze n'ont pas été impactés. Six ont vu une seule rencontre reportée. Mais au sein de la poule 10, seulement trois matchs ont pu se tenir alors qu'elle avait été épargnée lors de la troisième journée. Sachez que la poule 14, où tous les matchs avaient pu avoir lieu jusqu'à présent, a connu son premier report entre Montluçon et l'US La Chatre. "COVID oblige.... tout les matchs de ce weekend, cadets, juniors et seniors sont reportés par précaution suite au risque de nouveaux cas contacts", expliquait la semaine passée l'Ovalie Club Montluçon.