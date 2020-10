Conflit LNR/FFR : les clubs prêts à aller au clash avec la Fédération ?

Les clubs de Top 14 refusent de laisser leurs internationaux jouer un 6e match. La rencontre contre le Pays de Galles va-t-elle avoir lieu ?

RMC se fait l'écho de la volonté des clubs de ne pas abdiquer face à la Fédération française de rugby. Cette dernière les avait mis en garde quant à la mise à disposition des internationaux pour les matchs à venir. Menaçant de sanctionner les joueurs mais aussi les clubs qui ne répondraient pas à l'appel de la sélection. En brandissant la convention entre les deux instances, les clubs de Top 14 refusent d'aller dans le sens de la FFR en permettant à leurs joueurs d'êtres disponibles pour six matchs au lieu de trois. Ils sont d'accord pour cinq matchs mais pas un de plus. Cette rencontre supplémentaire, c'est celle contre le Pays de Galles programmée le 24 octobre en guise de préparation au choc contre l'Irlande le 6 Nations. Selon RMC, les matchs prévus dans le cadre de l'Autumn Nations Cup pourraient aussi être impactés : " sachant qu’aucune convention ne lie la Ligue aux autres fédérations. Il a donc été décidé de laisser ces libérations à l’appréciation de chaque club." La FFR ayant déjà validé le match contre les Gallois, on se demande bien qui va bien pouvoir le jouer.