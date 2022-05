COMPOSITION. Toulouse avec une paire de centres inédite et un ailier inexpérimenté face au Munster en Champions Cup

Découvrez les 23 joueurs toulousains qui iront défier le Munster à l'Aviva Stadium, en quart de finale de Champions Cup. Une affiche qui sent la poudre à des kilomètres.

Ce week-end la Champions Cup reprend ses droits, et nous offre ses quarts de finale ! 4 affiches plus alléchantes les unes que les autres, entre les meilleures équipes d'Europe. Et parmi ces matchs, il y a notamment le Munster (2 fois vainqueur) qui recevra le champion en titre, Toulouse (5 fois sacré), dans un Aviva Stadium plein à craquer. Une rencontre de gala, entre deux mastodontes européens. Pour ce faire, Ugo Mola a bien entendu aligné toutes ses forces vives : Marchand, Mauvaka, Baille, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos, Lebel... Tous seront présents en Irlande. Il en va de même pour le centre néo-zélandais Pita Ahki, auteur d'une double confrontation incroyable face à l'Ulster. Ce dernier sera accompagné par Pierre Fouyssac. En revanche, les Argentins Chocobares (blessure) et Mallia (suspendu) seront absents, tout comme Sofiane Guitoune, Lucas Tauzin et Zack Holmes. De ce fait, l'aile droite sera occupé par le jeune Dimitri Delibes. Enfin, le banc du Stade sera un mélange d'expérience et de jeunesse, avec notamment Tekori, Médard, Germain ou encore Ainu'u.

Toulouse 1 Neti 2 Marchand (cap) 3 Aldegheri 4 Ro. Arnold 5 Meafou 6 Elstadt 8 Cros 7 Flament 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Fouyssac 14 Delibes 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Baille 18 Ainu'u 19 Tekori



20 Tolofua 21 Jelonch 22 Germain 23 Médard

Découvrez également juste en dessous la composition du Munster, avec notamment Keith Earls, Simon Zebo et Damian de Allende. Le géant deuxième ligne Tadhg Beirne n'est lui pas remis de sa blessure à la cuisse. Il est donc forfait pour ce match.